OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada contribue à favoriser l'innovation en mettant en lumière des solutions novatrices visant à améliorer la performance, la viabilité et l'efficacité du logement abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), est heureux d'annoncer un financement allant jusqu'à 250 000 $ pour chacun des projets sélectionnés dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'Initiative de démonstrations de la SNL présente des technologies, des pratiques, des programmes, des politiques et des stratégies avant-gardistes pour dynamiser l'avenir du logement au Canada. Elle met l'accent sur les projets qui appuient les domaines prioritaires de la SNL et les populations visées par la Stratégie.

Ces solutions appuieront l'innovation en favorisant les partenariats, la reproduction des solutions ainsi que la création et la diffusion de données concrètes pour la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'Initiative de démonstrations de la SNL à l'adresse https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/demonstration-initiative.

Citations

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi qui répond à leurs besoins et qui est abordable. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion novatrice qui sort des sentiers battus. L'Initiative de démonstrations de la SNL met en valeur les meilleures nouvelles idées qui pourront être reproduites et mises en œuvre à grande échelle partout au Canada. Félicitations à tous les lauréats! »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Sont admissibles au financement les projets de démonstration qui abordent des enjeux liés au logement qui s'inscrivent dans les domaines prioritaires de la SNL.

Le processus concurrentiel par appel d'offres pour l'Initiative de démonstrations de la SNL se déroule chaque année. Le prochain appel d'offres sera lancé en juin 2021.

Les experts qui souhaitent agir à titre d'évaluateur sont invités à manifester leur intérêt par courriel à [email protected] .

. La SNL prévoit 241 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement, le système de financement du logement, la stabilité du marché et l'innovation dans le secteur du logement.

La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Document d'information - Propositions retenues en 2020 dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la SNL

Pour en savoir plus sur ces projets, cliquez ici.

Titre et brève description du projet Organisation responsable et collaborateurs Financement

demandé à

la SCHL Emplacement du projet « Hey Neighbour Collective » : Innovations en matière de durabilité sociale pour des immeubles collectifs de logements locatifs abordables Université Simon Fraser (Morris J Wosk Centre for Dialogue)

Brightside Community Homes Foundation

Catalyst Community Developments Society

Building Resilient Neighbourhoods

West End Seniors Network

Happy City

Concert Properties

BC Non-Profit Housing Association

LandlordBC 232 250 $ Vancouver, Victoria et Penticton,

C.-B. Démo ‒ Logement abordable (concept universel) SAFERhome SAFERhome Standards Society

Bonailie Homes

NEXII Building Solutions

Seyem' et la Première Nation Kwantlen 227 500 $ Maple Ridge, C.-B. Modèle de logement évolutif et durable pour les populations vulnérables Happipad Technologies Inc.

Logements abordables : Vancouver Island Society (AHVIS)

Home Together

Hornby and Denman Community Health Care Society

OneSky Community Resources

Chilliwack Community Services

Alberta Seniors & Communities Housing Association

West End Seniors Network

Seniors Outreach Services Society

Robson Valley Support Society

Alberta Council on Aging

DIVERSEcity Community Resources Society

Seniors Come Share Society 250 000 $ Kelowna,

C.-B. Démonstration d'un système automatique d'extinction d'incendie pour protéger les maisons dans les communautés autochtones Planet Halo Security Inc.

Guardian Fire Shield

Première Nation de Yale 143 500 $ Hope, C.-B. La Vienna House : une initiative de démonstration de logements abordables collectifs BC Housing

Ville de Vancouver

Vancouver Affordable Housing Agency

Ville de Vienna

More than a Roof Housing Society 250 000 $ Vancouver, C.-B. Une boîte à outils pour la rénovation écoénergétique des maisons axée sur l'abordabilité grâce à des programmes d'amélioration des redevances d'aménagement local Volta Research Inc.

Ville de Toronto

Runa Das, Ph. D., faculté de l'Université Royal Roads

Building Knowledge Canada Inc.

Municipalité régionale de Halifax

Hero Engineering Inc.

Indwell Community Homes 200 000 $ Toronto, Ont. Mise en œuvre du droit au logement en milieu de soutien Centre for Equality Rights in Accommodation in Ontario

Dixon Hall

Mainstay Housing 249 821 $ Toronto, Ont. The Shift : Appuyer les stratégies de logement fondées sur les droits de la personne The Shift

Institut urbain du Canada

Fondation McConnell

Ville de Kitchener, Ont.

Ville de Toronto, Ont.

Ville de Yellowknife, T.N.-O. 250 000 $ Canada Partenariats collaboratifs et novateurs pour le financement de projets de logement abordable Horizon Housing Society

Bishop O'Byrne Housing

Silvera for Seniors

Trinity Place

Logement accessible

Calgary Homelessness Foundation

Bespoke 250 000 $ Calgary, Alb. - projets à l'échelle nationale Pavillon urbain mondial d'ONU-Habitat à Regent Park Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)

Urban Economy Forum (UEF)

The Daniels Corporation

SCHL Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, versera 1 million de dollars pour la construction du pavillon d'ONU-Habitat à Regent Park et 1,25 million de dollars pendant cinq ans de programmation (250 000 $ par année), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement . Toronto, Ont. Canada International

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Cabinet de l'honorable Ahmed Hussen, C.P., député, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca