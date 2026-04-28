MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Un an après son lancement, l'initiative « Cultiver des environnements sains : Mississauga » progresse vers son objectif : accroître l'activité physique, l'accès à une saine alimentation et la qualité de vie globale des enfants de 6 à 13 ans issus des communautés défavorisées de Mississauga.

Ce partenariat regroupait initialement Ophea, 8 80 Cities et l'Université Brock, avec le soutien financier de Novo Nordisk. S'inscrivant dans le cadre de l'initiative mondiale de prévention de l'obésité infantile de Cities for Better Health, il s'est maintenant élargi pour inclure la Ville de Mississauga, le Peel District School Board et Santé publique Peel. Ces partenaires collaborent désormais à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'approches locales visant à faciliter l'accès à une saine alimentation et à favoriser des modes de vie actifs chez les enfants de la ville.

« Le Peel District School Board travaille de concert avec les écoles et les partenaires communautaires afin de cultiver des environnements sains à Mississauga, en s'attaquant aux obstacles à l'équité en matière de santé que rencontrent les élèves du palier élémentaire. Ensemble, nous avons conçu des programmes qui élargissent l'accès à une saine alimentation et à l'activité physique, et nous sommes impatients de commencer à concrétiser ces idées dans les écoles participantes. Cette prochaine étape consiste à transformer la collaboration en actions concrètes qui favoriseront l'épanouissement de nos communautés scolaires », affirme Delia Chan, enseignante-ressource (programme d'études en éducation physique et santé et amélioration des écoles) au Peel District School Board.

« Cette initiative témoigne de l'effet considérable que des partenariats solides peuvent avoir sur la santé et le bien-être des enfants. Santé publique Peel est fière d'être un partenaire engagé dans l'amélioration de l'accès à une saine alimentation et aux possibilités de mener une vie active. Ensemble, nous amorçons des changements concrets pour les enfants de Mississauga », affirme Paul Sharma, directeur, Prévention des maladies chroniques et des blessures à Santé publique Peel.

« Pour les prochaines étapes du programme "Cultiver des environnements sains : Mississauga", nous nous concentrerons sur l'élaboration de programmes de prêt de matériel et sur l'amélioration des programmes avant et après l'école. L'objectif est d'offrir aux enfants davantage d'occasions de jouer, d'apprendre et de rester actifs en dehors des heures de classe, tout en veillant à ce que nos programmes soient accueillants, inclusifs et adaptés aux besoins des familles de nos communautés. Ces efforts s'appuient sur les fondements de notre Stratégie de ville en santé, des plans d'orientations futures (Loisirs, Parcs, Foresterie et Environnement, et Bibliothèque) ainsi que de la nouvelle stratégie de la Ville visant à favoriser le changement en matière d'équité, de diversité et d'inclusion », explique Lisa Boyce-Gonsalves, directrice des loisirs et de la culture de la Ville de Mississauga.

Dix écoles du Peel District School Board, réparties dans cinq quartiers de Mississauga, ont été sélectionnées pour participer à la mise en œuvre d'une série de programmes visant à accroître les occasions pour les élèves de pratiquer une activité physique et de bien s'alimenter. Ces établissements comprennent les écoles intermédiaires Tomken Road, Glenhaven, Darcel Avenue, Fairwind et The Valleys, ainsi que les écoles publiques Nahani Way, Forest Glen, Ridgewood, Silver Creek et Elm Drive. Douze autres écoles présentant des profils similaires serviront de points de référence essentiels pour mesurer les effets du programme sur la santé et le bien-être des enfants, une évaluation dirigée par l'Université Brock, partenaire de recherche.

L'ensemble du programme, qui comporte cinq volets, sera déployé dans les écoles et les quartiers au cours des années scolaires 2025-2026 et 2026-2027 :

Amélioration de l'activité physique quotidienne (APQ) : Fournir aux écoles le soutien et les ressources nécessaires pour animer des activités quotidiennes inclusives qui encouragent les élèves à bouger davantage durant la journée scolaire. Instauration ou expansion des programmes de nutrition scolaire : Élargir l'accès à des aliments frais et nutritifs pour un plus grand nombre d'élèves. Amélioration et dynamisation des espaces scolaires : Aménager les espaces intérieurs et extérieurs, tels que les corridors et les cours de récréation, afin d'offrir aux élèves plus de possibilités de jouer et de bouger tout au long de l'année. Élaboration de programmes avant et après l'école : Mettre sur pied ou élargir des services d'accueil libre gratuits offrant des occasions de jouer et de se sensibiliser à la nutrition en dehors des heures de classe. Projet pilote de centres de prêt communautaires : Créer des points de service pour les familles, offrant un accès gratuit à de l'équipement quatre saisons et à des ressources locales complémentaires afin de favoriser l'activité physique.

Michele Cummings, directrice de l'école publique Silver Creek, témoigne de ce que représente cette initiative pour son établissement : « Lorsque les élèves sont en santé, actifs et soutenus, ils sont mieux disposés à apprendre et à faire preuve de leadership. Le programme "Cultiver des environnements sains : Mississauga" nous aide à concrétiser la vision commune de notre communauté à l'école publique Silver Creek. Il nous permet d'améliorer les espaces où les élèves peuvent bouger et tisser des liens, de faciliter l'accès à une saine alimentation et d'encourager les élèves à être fiers d'animer l'activité physique quotidienne (APQ). Ensemble, nous créons un milieu scolaire où chaque élève peut s'épanouir. »

Prochaines étapes : de la conception collaborative à l'action

Conçu en collaboration avec les écoles et les communautés, cet ensemble de programmes est le fruit de cinq mois de mobilisation auprès de plus de 1 230 membres de la collectivité, y compris des élèves, des parents, des tuteurs et des éducateurs. Cette démarche a pris la forme d'activités éclair dans les écoles et les espaces communautaires, de groupes de discussion et d'ateliers de conception collaborative visant à déterminer les priorités pour favoriser la création d'écoles et de quartiers sains et actifs.

Au cours des deux prochaines années, l'initiative « Cultiver des environnements sains : Mississauga » collaborera avec les écoles et les partenaires communautaires pour mettre en œuvre et élargir la programmation dans les établissements participants.

Dans le cadre de l'initiative mondiale « Cities for Better Health », la ville de Mississauga est en vedette dans le deuxième épisode de la série documentaire « Our City, Our Health », qui présente des solutions inspirantes déjà portées par la communauté. Souhaitez-vous en savoir plus sur le concept de « Cultiver des environnements sains »? Envoyez un courriel à : [email protected].

À propos d'Ophea

Ophea est un organisme de bienfaisance enregistré qui se fait le défenseur d'un mode de vie sain et actif dans les écoles et les communautés grâce à des programmes et des services de qualité, des partenariats et des activités de sensibilisation. Depuis 1921, nous travaillons en collaboration avec les conseils scolaires, les bureaux de santé publique, les gouvernements, des organisations non gouvernementales et des entreprises pour concevoir des programmes et des services novateurs. Pour en savoir plus, visitez Ophea.net et suivez-nous sur les médias sociaux @OpheaCanada.

À propos de 8 80 Cities

8 80 Cities est un organisme à but non lucratif établi à Toronto, au Canada. Notre mission consiste à catalyser l'action et à remettre en question le statu quo afin de créer des villes plus saines, plus équitables et plus durables pour tous. Nous rassemblons les citoyens pour améliorer la mobilité, les parcs et les espaces publics, afin de bâtir des collectivités plus dynamiques, saines et équitables. Nous sommes guidés par une idée aussi simple que puissante : si chaque aménagement urbain est adapté tant à un enfant de 8 ans qu'à une personne de 80 ans, il sera bénéfique pour l'ensemble de la population. Pour de plus amples renseignements, visitez 880cities.org.

À propos de l'Université Brock

L'Université Brock est un établissement polyvalent proposant des programmes d'études variés et des activités de recherche de renommée mondiale. Située dans la magnifique région de Niagara, en Ontario, sur le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe, l'Université Brock se trouve au cœur d'une réserve de biosphère de l'UNESCO. Forte de près de 600 membres du corps professoral à temps plein, l'Université Brock offre plus de 130 programmes de premier cycle et d'études supérieures. Sa population étudiante de 19 000 personnes provient de partout au Canada et du monde entier. L'expérience étudiante renommée de l'établissement est enrichie par l'accent mis sur l'éducation expérientielle, comme en témoignent les partenariats communautaires, le bénévolat et l'un des programmes d'enseignement coopératif les plus vastes et les plus fructueux de l'Ontario. Pour en apprendre davantage, visitez brocku.ca.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de la santé, fondée en 1923 et dont le siège social est situé au Danemark. Sa mission consiste à favoriser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en s'appuyant sur son expertise historique dans le traitement du diabète. Novo Nordisk emploie environ 68 800 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans quelque 170 pays. Pour plus d'information, visitez novonordisk.ca.

À propos de la Ville de Mississauga

Mississauga est une ville dynamique qui possède de nombreux atouts. Septième ville en importance au Canada avec 795 000 résidents, Mississauga est un pôle économique majeur qui attire les talents internationaux et les investissements mondiaux, tout en offrant un milieu propice à la prospérité des entreprises. La Ville de Mississauga se consacre à la prestation de services, à la mise en œuvre de son plan stratégique, à l'optimisation des ressources et à l'entretien de ses infrastructures. Mississauga s'est bâti une réputation de ville exceptionnelle où il fait bon vivre, apprendre, travailler et se divertir. C'est un endroit où les résidents peuvent réaliser leur plein potentiel et atteindre leurs objectifs. Pour en savoir plus, visitez mississauga.ca.

À propos du Peel District School Board

Le Peel District School Board (PDSB) est un conseil scolaire diversifié qui accueille 148 000 élèves dans 262 écoles à Brampton, Caledon et Mississauga. Le PDSB est le deuxième conseil scolaire en importance au Canada ainsi que le plus grand employeur de la région de Peel. Pour plus d'information, visitez peelschools.org.

À propos de la Région de Peel

La Région de Peel collabore avec les résidents et ses partenaires afin de créer une communauté saine, sûre et solidaire pour la vie (« Community for Life ») pour environ 1,6 million de personnes et plus de 200 000 entreprises à Brampton, Mississauga et Caledon. Les services de la Région font partie intégrante du quotidien des résidents. Pour plus de renseignements, visitez peelregion.ca.

Personnes-ressources pour les médias :

Ophea

Tammy Shubat, chef de la stratégie

Tél. : 416 426-7039 | Courriel : [email protected]

8 80 Cities

Amanda O'Rourke, directrice générale

Tél. : 647 784-3048 | Courriel : [email protected]

Université Brock

Maryanne St. Denis, directrice associée, Communications stratégiques

Tél. : 905 246-0256 | Courriel : [email protected]

Novo Nordisk Canada

Laura Espinoza, Communications

Tél. : +1 437 233 8796 | Courriel : [email protected]

Ville de Mississauga -- Relations avec les médias

Tél. : 905 615-3200, poste 5232 | Courriel : [email protected]

Peel District School Board

Courriel : [email protected]

Région de Peel

Akilah Downey, spécialiste des communications en santé publique

Tél. : 647 400-4987 | Courriel : [email protected]

SOURCE Ophea