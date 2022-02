À l'occasion de la Journée internationale des femmes, 110 000 $ en dons seront remis à des Canadiennes inspirantes qui créent des solutions répondant aux besoins de leur communauté respective et incarnent le slogan signature de la marque : « Parce que vous le valez bien ».

TORONTO, le 22 févr. 2022 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui le nom des exceptionnelles lauréates du prix Femmes de Valeur, initiative annuelle soulignant les réalisations extraordinaires de dirigeantes canadiennes d'organismes à but non lucratif. Les dix avant-gardistes honorées cette année se consacrent avec brio à la prestation de services de soutien et de mentorat ainsi qu'à la création de solutions éloquentes aux problèmes vécus dans leur communauté et ailleurs dans le monde. Lutte contre l'insécurité alimentaire, sensibilisation aux inégalités et à l'exclusion, soutien essentiel aux survivants de traumatismes et aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie… Le travail et le dévouement de ces héroïnes communautaires améliorent la vie des gens en leur permettant d'avoir prise sur leur propre vie.

« Chaque année, les réalisations des lauréates du prix Femmes de Valeur et leur volonté d'améliorer la vie des gens, d'éliminer les obstacles et de tracer la voie pour un avenir meilleur nous emplissent d'humilité », affirme An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. « L'amour que ces femmes ressentent pour leur communauté est aussi saisissant qu'inspirant. Porteuses d'espoir, elles donnent aux vecteurs de changement des générations futures les moyens nécessaires pour agir. L'esprit de ces incroyables dirigeantes incarne parfaitement tout ce que représente L'Oréal Paris. »

Lauréates du prix Femmes de Valeur 2022 de L'Oréal Paris (en ordre alphabétique) :

Ampai Thammachack , Kingston (ON) - fondatrice, Step Above Stigma : organisme qui lutte pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale à l'échelle du Canada .

, (ON) - fondatrice, Step Above Stigma : organisme qui lutte pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale à l'échelle du . D re Daphne Nahmiash , Montréal (QC) - présidente, Handicap Vie Dignité : organisme dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap grave, particulièrement les personnes âgées, et de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits et mieux compris.

, Montréal (QC) - présidente, Handicap Vie Dignité : organisme dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap grave, particulièrement les personnes âgées, et de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits et mieux compris. Gwen Madiba, Ottawa (ON) - fondatrice et présidente, Equal Chance : organisme œuvrant pour la promotion du mieux-être social, économique, culturel et politique des femmes et des communautés noires du Canada par l'intermédiaire de projets, d'activités et de politiques favorisant le changement.

(ON) - fondatrice et présidente, Equal Chance : organisme œuvrant pour la promotion du mieux-être social, économique, culturel et politique des femmes et des communautés noires du par l'intermédiaire de projets, d'activités et de politiques favorisant le changement. Joëlle Kabisoso, Hamilton (ON) - fondatrice et directrice générale, Sisters in Sync : organisme intervenant auprès de survivants de traumatismes noirs par l'intermédiaire d'initiatives favorisant la diffusion d'information et le dialogue sur les agressions sexuelles et l'autonomisation des survivants sur leur chemin vers la guérison.

(ON) - fondatrice et directrice générale, Sisters in Sync : organisme intervenant auprès de survivants de traumatismes noirs par l'intermédiaire d'initiatives favorisant la diffusion d'information et le dialogue sur les agressions sexuelles et l'autonomisation des survivants sur leur chemin vers la guérison. Kathryn Hong , Toronto (ON) - fondatrice, Girls SySTEM : organisme qui milite pour combler le fossé entre les genres en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Grâce à l'apprentissage précoce par l'expérience et au mentorat direct, Girls SySTEM aide les jeunes femmes à reconnaître leur potentiel et permet la rétention de talents féminins dans le secteur des STIM.

, (ON) - fondatrice, Girls SySTEM : organisme qui milite pour combler le fossé entre les genres en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Grâce à l'apprentissage précoce par l'expérience et au mentorat direct, Girls SySTEM aide les jeunes femmes à reconnaître leur potentiel et permet la rétention de talents féminins dans le secteur des STIM. Linda Gauthier , Montréal (QC) - cofondatrice, présidente et porte-parole, RAPLIQ : organisme de soutien aux personnes handicapées qui vise à éradiquer la discrimination à leur endroit.

, Montréal (QC) - cofondatrice, présidente et porte-parole, RAPLIQ : organisme de soutien aux personnes handicapées qui vise à éradiquer la discrimination à leur endroit. Pam Farrell , Niagara Falls (ON) - fondatrice et directrice générale, GROW : organisme axé sur la communauté dont l'objectif est de trouver des solutions à certains des problèmes à long terme liés à l'alimentation des personnes à faible revenu ou handicapées.

, (ON) - fondatrice et directrice générale, GROW : organisme axé sur la communauté dont l'objectif est de trouver des solutions à certains des problèmes à long terme liés à l'alimentation des personnes à faible revenu ou handicapées. Shandi Strong , Winnipeg (MB) - militante et mentor 2SLGBTQ+, PRISM, Big Brothers Big Sisters : programme de mentorat novateur conçu précisément pour la communauté 2SLGBTQ+ de Winnipeg . Premier du genre au Manitoba , le programme PRISM jumelle des enfants et des adolescents avec des mentors adultes de la communauté 2SLGBTQ+.

, (MB) - militante et mentor 2SLGBTQ+, PRISM, Big Brothers Big Sisters : programme de mentorat novateur conçu précisément pour la communauté 2SLGBTQ+ de . Premier du genre au , le programme PRISM jumelle des enfants et des adolescents avec des mentors adultes de la communauté 2SLGBTQ+. Tara Torchia , Winnipeg (MB) - propriétaire, Angels Ink Foundation : organisme qui offre des services de tatouage paramédical pour restaurer la confiance en soi des personnes aux prises avec des séquelles durables d'un traitement médical ou d'un trauma, y compris la perte des cheveux, les cicatrices laissées par une chirurgie et les brûlures.

, (MB) - propriétaire, Angels Ink Foundation : organisme qui offre des services de tatouage paramédical pour restaurer la confiance en soi des personnes aux prises avec des séquelles durables d'un traitement médical ou d'un trauma, y compris la perte des cheveux, les cicatrices laissées par une chirurgie et les brûlures. Vedanshi Vala, Richmond (C.-B.) - directrice générale, BOLT Safety Society : organisme offrant des ressources essentielles aux survivants de violence conjugale ou sexuelle par l'intermédiaire d'une plateforme donnant accès à un réseau de lieux sûrs, à des ressources de soutien, à des tutoriels d'autodéfense et à une équipe compétente d'accompagnateurs.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, et en reconnaissance de leur travail, un don de 10 000 $ sera fait à l'organisme de bienfaisance de chaque lauréate. Lors de la cérémonie de remise de prix animée par Andie MacDowell, actrice chérie du public, militante et porte-parole de L'Oréal Paris, un don additionnel 10 000 $ sera remis à la lauréate nationale, dont le nom sera dévoilé à l'issue du vote ouvert jusqu'au 6 mars sur le site à l'adresse www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur.

Pour en savoir plus sur le programme Femmes de Valeur, sur les extraordinaires lauréates de l'édition 2022 et sur le travail des lauréates des éditions passées, visitez le site à l'adresse www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur.

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants offerts sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien » (slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference®, en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à assumer fièrement sa beauté unique tout en renforçant son sentiment d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

Instagram : @lorealparis | Facebook : facebook.com/lorealpariscanada | Mot-clic : #femmesdevaleurCAN

Pour obtenir un complément d'information, des images à haute résolution ou une entrevue, communiquez avec :

Natalie Foote, rock-it promotions, inc., [email protected]

Emily Leger, rock-it promotions, inc., [email protected]

Amelie Lafrance, L'Oréal Paris Canada, [email protected]



SOURCE L’Oréal Paris Canada