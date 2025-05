MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins a publié son Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2024 ainsi que son rapport En mouvement pour le climat. Ces deux publications mettent en lumière l'intégration croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités de la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord. Elles témoignent aussi de sa volonté d'accompagner ses membres et clients dans la transition vers une économie toujours plus sobre en carbone, plus juste et plus équitable.

« Chez Desjardins, nous croyons que la finance doit être un moteur de changement positif. Ces deux rapports témoignent de notre volonté d'agir avec rigueur, transparence et ambition pour répondre aux grands défis de notre époque. D'ailleurs, nous poursuivons avec conviction nos efforts pour sensibiliser nos membres et clients à ce sujet, mais aussi pour leur proposer des solutions adaptées à leur réalité qui leur permettront de développer leur autonomie financière », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Environnement et climat

Desjardins poursuit la mise en œuvre de son ambition climatique annoncée en 2021, visant zéro émission nette d'ici 2040, non seulement pour ses activités opérationnelles, mais aussi pour ses activités financières dans des secteurs névralgiques pour la transition tels que l'énergie, le transport et l'immobilier. De plus, des cibles intermédiaires ont également été fixées afin de favoriser le développement des énergies renouvelables.

Faits saillants :

L'objectif de constituer un portefeuille de 2 G$ en infrastructures d'énergie renouvelable a été atteint avant l'échéance de la fin 2025.

Depuis 2020, plus de 6 G$ ont été engagés pour soutenir des projets d'énergie renouvelable et de transition énergétique. D'ailleurs, les énergies renouvelables représentaient 69 % du portefeuille bancaire du secteur de l'énergie du Mouvement au 31 décembre 2024.

Une émission d'obligations vertes sur le marché européen, totalisant 500 M€, qui permettra de financer des projets climatiques et environnementaux.

Plus de 2 000 employés ont participé à l'atelier La Fresque du Climat depuis 2022, ce qui contribue activement à renforcer la culture interne autour des enjeux climatiques.

Social

Le pilier social demeure au cœur des priorités du Mouvement Desjardins avec la mise en œuvre de nouvelles cibles et de projets à fort impact social.

Faits saillants :

De nouvelles cibles de diversité ont été publiées pour favoriser une représentation plus équitable au sein de l'organisation.

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et autochtone.

Desjardins a poursuivi son engagement envers le logement abordable, en collaboration avec ses partenaires et les gouvernements. À la fin de 2024, sept projets totalisant 1 182 logements étaient en exploitation et douze autres pour la construction de 780 logements sont en cours de réalisation.

Gouvernance

Dans une optique de saine gouvernance et d'amélioration, Desjardins a officialisé la séparation des fonctions de présidence du conseil d'administration et de présidence et chef de la direction. Cette évolution s'inscrit dans les meilleures pratiques du secteur financier.

Fidèle à ses valeurs depuis 125 ans, Desjardins poursuit son engagement avec ambition et détermination afin de bâtir un avenir plus durable, plus solidaire et plus humain pour les prochaines générations.

SOURCE Mouvement Desjardins

