Division à l'Agglomération de Longueuil - Brossard souhaite un vrai travail d'équipe

BROSSARD, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, a livré un vibrant plaidoyer cet après-midi sous forme d'une déclaration formelle lors de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération de Longueuil. Le message de la mairesse a été clair : elle préconise l'élimination des divisions répétées entre les maires des villes liées qui, selon elle, affaiblissent la représentation des intérêts de l'Agglomération auprès du gouvernement du Québec.

Selon Madame Assaad, le processus de votation en ce qui concerne le budget de l'Agglomération lors de cette séance extraordinaire est le résultat d'un processus déficient qui ne respecte pas l'intérêt de tous les citoyens de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert.

« Les citoyens de l'agglomération de Longueuil méritent mieux de la part de leurs élus. Il faut changer les façons de faire et s'ouvrir à une écoute mutuelle en considérant tous les citoyens de l'agglomération. Nous nous sommes assez divisés, il faut se regrouper. Au cours de l'année qui s'achève, de nombreuses décisions ont eu un impact à la hausse sur le budget qui nous est proposé », de dire Madame Assaad. « On peut penser à celles concernant la Cour municipale ou les renouvellements de contrats à soumissionnaires uniques. En ce qui concerne le service de police, les scénarios d'économies qu'on nous avait présentés ne se sont pas concrétisés. Le résultat final se résume au fait que les citoyens vont devoir payer la note. Les citoyens de Longueuil subiront une hausse de leur contribution autour de 5 %, ceux de Brossard d'environ 4,5 %. C'est beaucoup trop et ce ne sont pas uniquement les citoyens de Brossard qui le pensent », a-t-elle poursuivi.

Madame Assaad déplore le fait que des choix plus bénéfiques pour l'ensemble des contribuables pourraient être faits si les décisions se prenaient de façon plus concertée et si les villes travaillaient ensemble véritablement. Elle déplore le fait, par exemple, que l'administration centrale ne propose aucun scénario budgétaire différent afin de permettre aux élus de délibérer en toute connaissance de cause. « Si cela se faisait, nous serions en mesure de prendre la décision la plus favorable pour tous les citoyens », a-t-elle mentionné.

Dans son plaidoyer, la mairesse a ajouté que les nombreux défis auxquels fait face l'Agglomération nécessitent un véritable changement et qu'il est impératif que les maires des cinq villes fassent équipe au bénéfice de ceux et celles qu'ils représentent. Les chicanes stériles et les confrontations basées sur le pouvoir ne servent aucunement l'intérêt collectif.

« Après bientôt 20 ans ensemble, n'est-il pas temps que tous les citoyens de l'agglomération de Longueuil en aient pour leur argent? Je suis convaincue que nos habitudes doivent changer et que nos façons de faire actuelles ne sont pas pleinement profitables pour les contribuables des cinq villes qui nous regardent. Il est temps de changer les mauvaises habitudes et de commencer véritablement à jouer en équipe », a conclu Madame Assaad.

SOURCE Ville de Brossard

Renseignements: Direction des communications, Ville de Brossard, 450 923-6311

