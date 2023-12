Olympus Canada reconnu comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto

RICHMOND HILL, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ -- Olympus a annoncé aujourd'hui qu'Olympus Canada Inc. a été nommé l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour la huitième année consécutive.

Sylvie Ohanian, représentante principale bilingue des solutions clients, s'est jointe à Olympus Canada Inc. il y a environ cinq ans. Elle a vu le rôle que les technologies médicales ont joué dans la lutte de sa mère contre le cancer, et cette expérience a mené à ce qu'elle croyait être une carrière enrichissante dans une entreprise de technologies médicales.

« Je connais personnellement l'importance et l'impact de la technologie médicale sur les soins aux patients et le bien-être, a déclaré Mme Ohanian. C'est toujours ce que j'ai en tête lorsque je travaille. C'est un grand facteur qui me pousse à faire de mon mieux. »

Mme Ohanian a également dit qu'elle était attirée par l'idée des valeurs fondamentales d'Olympus que sont l'agilité, l'empathie, l'intégrité, l'unité et la vision à long terme, ainsi que par un programme qui offre aux employés deux jours rémunérés pour faire du bénévolat.

« Je veux aider les gens et leur donner un élan », a dit Mme Ohanian, qui fait du bénévolat dans sa collectivité depuis 25 ans. « C'est l'une des valeurs de l'entreprise qui correspond à la mienne. »

Après quelques années dans une autre industrie, Niloofar Mahmoudi est retournée à Olympus Canada plus tôt cette année pour assumer le rôle de directrice générale, et les valeurs fondamentales d'Olympus ont joué dans sa décision. Elle a dit que l'accent mis par l'entreprise sur la valorisation de la diversité et les efforts visant à élever les femmes à des postes de direction clés correspondent à des valeurs importantes pour elle.

« Nous croyons que notre personnel est notre véritable atout », a dit Mme Mahmoudi. « C'est ce qui distingue Olympus Canada. »

Le concours Les meilleurs employeurs du Grand Toronto reconnaît les employeurs qui ont des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques d'avant-garde en milieu de travail. Les rédacteurs chez Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères : 1) le milieu de travail physique; 2) le climat de travail et les activités sociales; 3) les avantages sociaux en matière de santé, de finance et de famille; 4) les vacances et les congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement des compétences; et 8) la participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine pour déterminer quelles entreprises offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

Les avantages pour les employés d'Olympus pris en considération pour le prix comprennent l'option du travail à domicile pour certains employés, une prime de 100 % du régime d'assurance-maladie et une protection familiale, des primes de recommandation maximales de 2 500 $, une rémunération complémentaire de 100 % pour l'adoption et un congé parental. Les avantages comprennent également deux jours de congé payé par année pour les employés qui veulent faire du bénévolat auprès d'un organisme sans but lucratif et des dons de bienfaisance de contrepartie pouvant atteindre 2 000 $.

Pour en savoir plus sur Olympus Canada, visitez olympuscanada.com .

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, Olympus s'efforce de rendre la vie des gens plus saine, plus sécuritaire et plus satisfaisante en aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et l'effectif de l'entreprise partout au Canada dans des fonctions comme la vente, le marketing, le service et le soutien. Basé à Richmond Hill, en Ontario, OCI s'est engagé à perfectionner ses employés et à soutenir nos collectivités locales. Pour en savoir plus, visitez olympuscanada.com .

