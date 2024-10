Diversité de l'offre en spiritueux québécois dans les succursales de la SAQ : l'UQMD reste mobilisée

GRANBY, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) reste engagée à défendre activement les intérêts de ses membres dans le cadre des discussions sur l'assortiment des spiritueux québécois dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ). Tel qu'annoncé en avril dernier, la SAQ veut resserrer les règles à l'entrée des spiritueux, tout en retirant plusieurs produits de ses tablettes. Ce chantier s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la filière des spiritueux québécois en adaptant l'offre aux besoins du marché et en soutenant la prospérité de nos distilleries. Étant donné que la SAQ demeure le seul canal de mise en marché des spiritueux québécois, il est crucial de garantir une gestion optimale des produits, tout en encourageant l'innovation et la création de spiritueux distinctifs.

« Notre mission a toujours été de soutenir et de valoriser les spiritueux québécois, qui représentent le savoir-faire et la passion de nos distilleries locales. La collaboration avec la SAQ est cruciale pour nous assurer que les intérêts de nos membres soient entendus et respectés. Nous devons continuer à proposer des pistes de solutions adaptées au marché d'aujourd'hui qui permettront à notre industrie de rester compétitive et de prospérer dans un marché en constante évolution », souligne Madeleine Dufour, présidente de l'UQMD.

L'UQMD s'engage à poursuivre sa collaboration étroite avec la SAQ tout au long de ce processus. La gestion de l'assortiment des spiritueux québécois sera en pleine évolution et demande un suivi rigoureux, ainsi que des ajustements continus pour garantir que les produits d'ici puissent se démarquer et prospérer, malgré un cadre réglementaire complexe et un environnement d'affaires extrêmement compétitif. C'est dans ce contexte qu'il devient crucial de soutenir l'innovation et de mettre en valeur des produits distinctifs, reflétant la richesse et la diversité de notre terroir, tout en assurant une gestion équilibrée et efficace de l'assortiment des spiritueux québécois.

Pour des canaux de mise en marché élargis et plus souples

Bien que la SAQ soit actuellement le seul canal de distribution pour les spiritueux québécois, l'UQMD réitère l'importance de développer des canaux alternatifs de mise en marché. Ces nouvelles avenues permettraient aux distilleries d'avoir accès à un plus large spectre de distribution afin de favoriser la croissance et la viabilité à long terme de l'industrie.

Depuis plusieurs années, l'UQMD plaide pour une réforme législative visant à moderniser le cadre réglementaire de l'industrie, incluant une révision en profondeur du régime des permis. Une telle réforme permettrait d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de production et de commercialisation, tout en offrant une meilleure flexibilité aux distilleries dans la gestion de leurs opérations. Ces changements demeurent essentiels pour soutenir nos distilleries et stimuler la vitalité économique des régions québécoises.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Vincent Lambert Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD) [email protected]