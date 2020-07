En raison de la crise de la COVID-19, les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) ont connu une baisse des recettes et des difficultés financières. Avec la réouverture de l'économie de l'Ouest canadien, les entreprises et les communautés francophones ont besoin d'aide pour aider à atténuer les impacts de la pandémie.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé un total de 2,1 millions de dollars pour appuyer l'aide et la relance des entreprises francophones dans l'ensemble de l'Ouest canadien.

Cela comprend un investissement de 1,8 million de dollars par l'entremise de l'Initiative de développement économique pour les Organisations francophones à vocation économique (OFVE) dans l'ensemble de l'Ouest canadien afin d'établir et d'administrer le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest pour appuyer les petites et moyennes entreprises, les organisations et les collectivités.

Outre l'établissement de ce fonds, chacune des OFVE de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba recevra également un montant supplémentaire de 75 000 $ par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) afin d'améliorer davantage le soutien et les services offerts aux entreprises francophones touchées par la pandémie.

Ensemble, ces investissements devraient permettre de servir plus de 2 000 clients francophones et de générer 18 projets communautaires dans l'ensemble de l'Ouest canadien.

Citations

« Nous aidons les entreprises et les collectivités touchées par la pandémie à faire face aux défis auxquels elles sont confrontées dans cette nouvelle réalité. Le financement annoncé aujourd'hui est un coup de pouce additionnel pour les communautés francophones de l'Ouest afin de les aider à prospérer et à réussir dans une économie post-COVID. Nous travaillons d'arrache-pied pour aider les entreprises à revenir plus fortes que jamais. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Grâce à ces investissements, nous nous assurons que les entreprises francophones ont accès au soutien et aux services nécessaires pour rouvrir et prospérer dans la phase de reprise de cette pandémie. Le précieux partenariat de DEO avec les Organisations francophones à vocation économique vise à créer un soutien significatif pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire et à assurer une participation inclusive à l'économie de l'Ouest canadien. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

En avril 2001, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a accueilli les quatre organisations francophones à vocation économique (OFVE) dans le Réseau de services aux entreprises de l'Ouest canadien.

Les OFVE se distinguent par une longue histoire d'amélioration de la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et de développement économique dans l'Ouest canadien.

Les OFVE offrent aux entreprises francophones une vaste gamme de services de soutien, y compris de formation, d'expansion des entreprises, de développement économique communautaire, d'information, de conseils en marketing, de réseautage et de mentorat.

Depuis 2009, DEO a investi plus de 6,6 millions de dollars dans des entreprises et organisations francophones de l'Ouest canadien.

Liens connexes

Restez branché

