NotChickenMC fait son entrée au Canada pour combler vos fringales et désorienter vos papilles

L'industrie de la viande aimerait qu'on soit très clair : on est définitivement, absolument et à 100 % NotChickenMC !

TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - Il y a une nouvelle croquette en ville et c'est définitivement NotChickenMC !

NotCo , l'entreprise de technologie alimentaire internationale annonce le lancement des croquettes et des burgers panés NotChicken MC (et bientôt des lanières !) au Canada. Développé grâce à la technologie brevetée d'intelligence artificielle de NotCo, NotChickenMC est le tout dernier produit NotCo à voir le jour chez nous et il est désormais disponible dans les grandes épiceries partout au pays.

Offrant tout le goût et le croustillant que l'on attend du poulet, NotChickenMC ne manquera pas de désorienter toutes les papilles gustatives. C'est pourquoi les éleveurs de poulets tiennent à ce que nous mettions les choses au clair : toutes ces saveurs alléchantes que vous dégustez proviennent entièrement de plantes ! Et ça nous va comme ça. NotChickenMC est végétalien, sans OGM, sans cholestérol et conçu à partir d'une combinaison d'ingrédients inattendus tels que la pêche, la fibre de bambou et la fève. Mieux encore ? Cette toute dernière innovation est fièrement fabriquée au Canada.

« Nous croyons chez NotCo que l'abandon de la dépendance animale dans le système alimentaire ne doit pas se faire au détriment de la satisfaction des consommateurs », affirme Andre Manuel, directeur général de NotCo Canada. « Nous avons pour objectif avec NotChickenMC -- comme c'est le cas pour tous les produits NotCo -- d'offrir une expérience sans compromis dont le goût, la cuisson et l'apparence sont identiques à ceux de la référence d'origine animale. Lorsque les consommateurs y goûtent, ils sont étonnés d'apprendre que NotChickenMC est à base de plantes et c'est là le plus beau compliment que l'on puisse nous faire. »

NotCo est un leader mondial dans le domaine de la technologie alimentaire, reconnu pour son utilisation de la technologie afin de transformer le système alimentaire. Son IA brevetée, Giuseppe, étudie la structure moléculaire des aliments d'origine animale afin d'en imiter leur goût, leur texture et leur fonctionnalité à l'aide d'ingrédients exclusivement à base de plantes. Avec l'environnement au cœur de ses préoccupations, NotCo propose des produits très respectueux de la planète. NotChicken™ consomme jusqu'à 86 % moins d'eau et génère jusqu'à 73 % moins de CO 2 que la production de poulet traditionnelle*.

NotChickenMC est le troisième produit NotCo à voir le jour au Canada, faisant suite aux lancements très réussis de NotMilkMC en 2021 et de NotBurgerMC en 2022. Parallèlement à la vente au détail de masse, NotChickenMC se développe activement dans le secteur de la restauration.

NotChickenMC se trouve actuellement au rayon des produits surgelés des grandes épiceries du Canada aux PDSF ci-dessous :

NotChicken Nuggets MC : 7,99 $

: 7,99 $ NotChicken Burger MC : 8,99 $

: 8,99 $ NotChicken TendersMC : 8,99 $

Restez à l'affût des dernières nouvelles au www.notco.com/ca-fr et au @notcoCanada.

À PROPOS DE NOTCO

NotCo est un leader de la technologie alimentaire à croissance rapide qui fait évoluer l'industrie et la seule entreprise internationale qui perturbe à la fois des secteurs importants de l'alimentation et des boissons, y compris les produits laitiers, les œufs et la viande. NotCo a lancé des produits, notamment NotMilkMC, NotBurgerMC, NotMeatMC, NotChickenMC, NotIceCreamMC et NotMayoMC aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou et en Colombie pour devenir, en moins de trois ans, l'entreprise de technologie alimentaire à la croissance la plus rapide en Amérique latine. NotCo emploie une technologie d'intelligence artificielle exclusive, Giuseppe, qui associe les protéines animales à leurs équivalents idéaux parmi des milliers d'ingrédients d'origine végétale. Cette technologie exclusive permet à NotCo d'être un outil puissant pour l'innovation alimentaire et des boissons en collaborant avec d'autres entreprises dans le but d'accélérer l'évolution de l'industrie agroalimentaire. Les produits NotMilkMC, NotBurgerMC et NotChickenMC sont actuellement offerts dans certaines épiceries à travers le Canada, notamment les magasins de la bannière Loblaw, Sobeys, Metro, IGA, Save on Foods et plus encore. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.notco.com/ca-fr .

*Vérification interne NotCo de 2021

