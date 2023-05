CONCORD, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Rust-Oleum Canada, qui regroupe les marques de peintures, de soin pour bois, de peinture automobile et de revêtements de haute performance les plus importantes du marché, vient de lancer ses toutes premières peintures murales préteintées, Colour Spark. Dans un marché où les options de couleurs de peinture sont innombrables, cette peinture et apprêt tout-en-un sort du lot grâce à ses nuances préteintées préparées par des professionnels, et qui sont à la fois abordables et pratiques.

Colour Spark “Gris Ciment.” (Groupe CNW/Rust-Oleum Canada) Colour Spark “Vert Masque D'argile,” “Toile Ivoire,” “Gris Ciment,” “Marine Stellaire,” et “Parasol Rose.” (Groupe CNW/Rust-Oleum Canada) Colour Spark Logo (Groupe CNW/Rust-Oleum Canada)

« Nous voulions réinventer et simplifier l'expérience de peinture pour la rendre plus facile et moins déroutante pour les propriétaires, les locataires, les bricoleurs et les professionnels en créant une gamme de peintures préteintées de haute performance et une expérience facile en ligne et en magasin », a déclaré Maurice Lobreau, vice-président et directeur général de Rust-Oleum Canada. « Il était important pour nous de combler les lacunes du processus de rénovation en rendant notre gamme plus accessible. Nous voulons montrer aux consommateurs à quel point il est facile de rénover sa maison selon les tendances actuelles, sans se compliquer la vie. »

Pour simplifier le processus de sélection des couleurs, Colour Spark est en vente en ligne et en magasin, ce qui est idéal pour les clients qui se tournent de plus en plus vers les achats en ligne pour trouver des solutions plus rapides à leurs besoins en matière de rénovation. L'outil de visualisation des pièces de pointe de la marque permet aux clients de choisir les teintes parfaites pour leur espace d'une manière simple et rapide, en éliminant tout doute ou approximation. Cette peinture très durable et lavable est également offerte en magasin chez Walmart Canada pour les consommateurs qui souhaitent commencer immédiatement.

Colour Spark offre aux propriétaires, aux bricoleurs et aux professionnels une collection de 13 nuances préteintées faciles à utiliser, très polyvalentes, utilisables et intentionnellement conçues pour fonctionner les unes avec les autres en harmonie. Les peintures sont vendues en formules intérieures et extérieures et avec deux finis contrastés, coquille d'œuf et semi-lustré, ce qui les rend parfaites pour les espaces à forte circulation et idéales dans toutes les cuisines et tous les espaces de vie, y compris les salles de bains.

Dans le cadre d'un processus méticuleux et axé sur la recherche visant à créer des peintures inspirées par les tendances, Rust-Oleum Canada s'est associé à Leigh-Ann Allaire Perrault, experte en couleurs et en design, pour élaborer la palette parfaite. Des teintes douces et éthérées aux tons neutres et terreux, Colour Spark est conçu pour inspirer les consommateurs à prendre en toute confiance des décisions en matière de couleurs qui reflètent leur style et leur personnalité uniques.

« Nous avons commencé le processus d'élaboration de la palette en évaluant plus de 500 teintes populaires parmi les plus vendues au sein de l'industrie des revêtements grand public. Ensuite, après avoir soigneusement classé chacune d'entre elles par saturation, valeur et famille de teintes, nous avons éliminé les redondances », explique Mme Allaire Perrault. « Le résultat est une collection de couleurs soigneusement composée où chacune d'elles associe sophistication intemporelle et style tendance. »

« Avec Colour Spark, nous sommes en mesure d'offrir une approche intimiste et abordable de la décoration d'intérieur en montrant aux bricoleurs et aux professionnels comment une palette de style peut s'adapter à chaque espace, chaque meuble et chaque projet. »

Découvrez Colour Spark en action dans le cadre du projet de transformation « Makeover Takeover » de Mme Allaire Perrault, un programme annuel diffusé de longue date et qui forme les amateurs de bricolage tout en partageant des sélections de produits, des conseils et des astuces.

Le célèbre magnat de l'immobilier et personnalité de HGTV, Scott McGillivray, fort de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire professionnel en matière de rénovation et de conception de maisons, a également apposé son sceau d'approbation sur la gamme Colour Spark de Rust-Oleum Canada. En tant qu'animateur d'émissions populaires telles que Scott's Vacation House Rules et Renovation Resort, M. McGillivray connaît très bien l'importance de choisir la bonne peinture pour transformer un espace.

« Que vous soyez un peintre expert ou que vous envisagiez de vous lancer dans votre premier projet de bricolage, Colour Spark de Rust-Oleum a tout ce qu'il vous faut », déclare M. McGillivray. « Avec une palette de couleurs sélectionnées par les designers et un apprêt intégré, il vous suffit de choisir votre contenant de peinture sur les tablettes et de commencer à peindre. La formule de Colour Spark vous permet de rénover un espace ancien tout en protégeant vos murs des éraflures, des taches et de la moisissure. C'est l'association de la peinture et de la protection, à un prix abordable. Avec Colour Spark, c'est toujours le bon moment pour commencer. »

Trouvez la bonne nuance de peinture de qualité supérieure Colour Spark en magasin chez Walmart Canada ou en ligne chez les détaillants suivants :

Walmart.ca

Homedepot.ca

Rona.ca

Lowes.ca

Amazon.ca

RenoDepot.ca

Pour en savoir plus sur Colour Spark, visitez colourspark.ca ou suivez Rust-Oleum Canada sur Instagram @rustoleumca. Pour participer au projet Makeover Takeover de Mme Allaire Perrault sur Instagram, suivez-la @leighannallaire.

Centre multimédia Color Spark: ici

Pour fixer une entrevue ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Jennifer Candlish

Directrice de la communication, Jan Kelley

[email protected]

905 537-6163

À propos de Rust-Oleum Canada

Rust-Oleum Canada, dont le siège social est situé à Concord, en Ontario, produit et fournit des marques de haute qualité et de grande importance sur le marché des peintures pour petits projets, de soin pour bois, des peintures automobiles et des revêtements de haute performance. Depuis 1921, la marque est résolument tournée vers l'innovation. Rust-Oleum Canada s'efforce d'aider les bricoleurs, les propriétaires, les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations à répondre à leurs besoins en matière d'intérieur et d'extérieur. Rust-Oleum regroupe les marques de confiance suivantes : TremcladMD, une peinture antirouille longue durée qui aide à restaurer et à embellir tout ce qui est métallique; la teinture pour bois, les scellants et les revêtements de réparation VarathaneMD, qui aident à répondre à tous les besoins en matière de soin pour bois; et Zinsser, la gamme spécialisée d'apprêts qui résout les problèmes et est la marque de référence pour les propriétaires, les bricoleurs et les professionnels à l'échelle nationale. Rust-Oleum Canada a une solution pour chaque surface en plus d'une gamme respectée de nettoyants spécialisés multimarques conçus pour les tâches les plus difficiles à la maison ou sur les chantiers.

Pour de plus amples renseignements, visitez rustoleum.ca ou suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest.

À propos de Leigh-Ann Allaire Perrault

Leigh-Ann Allaire Perrault est une personnalité de la télévision canadienne, porte-parole de marque, designer et styliste d'intérieur. Elle a d'abord rejoint, en 2006, Cityline et CityTV en tant que personnalité de la télévision experte en design et en bricolage, enseignant aux téléspectateurs comment embellir leur espace à un prix abordable. En 2013, elle a ouvert sa première agence de design, Hue La La, qui propose des collections de décoration d'intérieur, d'accessoires de mode, de cadeaux faits à la main et d'œuvres d'art. En tant que chef de file respectée, Leigh-Ann est l'une des bricoleuses canadiennes et des expertes en design les plus influentes de l'industrie.

Pour de plus amples renseignements, visitez huelala.com

À propos de Scott McGillivray

Scott McGillivray est un entrepreneur, investisseur, animateur de télévision, auteur et éducateur canadien qui aime donner des conseils utiles et financièrement judicieux. Il est l'expert incontournable pour tout ce qui touche à l'immobilier et à la rénovation. Il a été animateur de télévision et vedette d'émissions à succès sur HGTV telles que Renovation Resort et Scott's Vacation House Rules. Scott est également un chef d'entreprise respecté. Il est le PDG de McGillivray Group et de McGillivray Entertainment, cofondateur de la société de formation à l'investissement immobilier Keyspire et un investisseur immobilier accompli possédant des centaines de propriétés à travers l'Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements, visitez scottmcgillivray.com

SOURCE Rust-Oleum Canada