SHERBROOKE, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, une nouvelle étape importante se réalise pour la Zone d'innovation quantique à Sherbrooke avec l'inauguration de l'Espace Quantique 1 (EQ1) et de son laboratoire de Développement des Technologies Quantiques (DevTeQ). À la fois Centre d'innovation et vitrine internationale, EQ1 est destiné à servir de porte d'entrée pour l'écosystème sherbrookois et du Québec, voire du Canada et de l'Amérique du Nord. Cette annonce s'ajoute au dévoilement de l'ordinateur quantique IBM Quantum System One par PINQ2 en septembre dernier.

Situé au 1950 rue Roy à Sherbrooke, l'Espace Quantique 1 (EQ1) est un vaste espace de 50 000 pieds carrés entièrement consacré à l'industrie des technologies quantiques. EQ1 met à disposition des startups, des entreprises et autres organismes de l'écosystème des espaces de bureaux privés et des espaces de travail partagés. Un laboratoire mutualisé de calibre mondial d'une superficie de 20 000 pieds carrés, nommé le DevTeQ, fait également partie de l'immeuble. Une quinzaine d'entreprises et de partenaires partageront cet espace unique totalisant plus d'une centaine de professionnel.les hautement qualifié.es. Ce nouveau Centre d'innovation permet aux entreprises d'avoir accès à des équipements de laboratoire de pointe pour le développement des technologies quantiques et d'accélérer leur adoption par l'industrie.

« Avec cet investissement majeur dans la zone d'innovation DistriQ, on contribue à la création et à l'implantation de nouvelles entreprises dans un secteur stratégique d'avenir. Les retombées de ce projet assureront que les talents et l'expertise sont au rendez-vous. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on va hisser le Québec comme leader à l'échelle mondiale dans les sciences quantiques. » souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Cette initiative est soutenue par le gouvernement du Québec à hauteur de 28,77 millions de dollars pour un investissement total de 40,8 millions de dollars. L'Espace Quantique 1 permet de structurer davantage le développement de ce champ d'expertise et de faciliter le passage de la recherche à la commercialisation en passant par la création d'emplois. De surcroît, Desjardins participe pour un montant de 1 million de dollars.

« Nous sommes très heureux de pouvoir réunir toutes ces entreprises quantiques sous un même toit et ainsi favoriser une atmosphère collaborative et propice à l'innovation et aux partenariats. Nous sommes là pour les accompagner et faciliter leur implantation dans la Zone et nous sommes prêts à accueillir toutes les entreprises quantiques », souligne Martin Enault, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique.

La Zone continue de contribuer à l'essor de la ville de Sherbrooke et à positionner le Québec comme un joueur compétitif sur la scène internationale en matière de sciences et de technologies quantiques, notamment avec l'annonce d'investissement de 90,6 millions de dollars sur cinq ans par l'entreprise PASQAL, entraînant la création de plus de 50 emplois.

« L'Espace Quantique 1 de DistriQ, zone d'innovation quantique, représente une opportunité unique pour les entreprises opérant dans ce domaine. Cet espace réunit les principaux acteurs de la chaîne de valeur, depuis la recherche jusqu'aux applications industrielles. Cette collaboration de proximité promet des innovations majeures à venir, en identifiant des voies d'accès vers des usages à forte valeur économique.» souligne Raphaël de Thoury, CEO, PASQAL Canada.

L'organisation à but non lucratif (OBNL), DistriQ, zone d'innovation quantique à Sherbrooke, donne vie aux technologies quantiques en soutenant toutes les étapes de l'innovation, de la recherche universitaire jusqu'à la commercialisation des technologies quantiques. DistriQ soutient le développement de l'écosystème collaboratif de Sherbrooke, en rassemblant les acteurs quantiques, en offrant des infrastructures de recherche et en créant des ponts avec de grandes entreprises utilisatrices potentielles de technologies quantiques.

