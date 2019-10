district m nommée l'une des plus grandes entreprises en croissance au Canada

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La compagnie de publicité programmatique, district m, a été classé au 95e rang par le rapport Top Growing Companies du Globe and Mail, rejoignant nulles autres que Shopify et Article. L'entreprise a profité une croissance de 439% dans les 3 dernières années et figure parmi les quatres plus importantes compagnies en termes de croissance de revenus des 100 plus grandes compagnies en croissance.

Au cours des trois dernières années, district m a élargi sa gamme de plateformes dans l'espace publicitaire programmatique, créant ainsi de nouveaux canaux de croissance de revenus. La compagnie a également étendu ses activités hors du Québec en rejoignant le reste du Canada et les États-Unis.

En tant qu'entreprise en pleine expansion, district m recrute tout en élargissant ses opérations. Pour les personnes intéressées à travailler dans le domaine de la publicité programmatique, consultez leurs offres d'emploi à l'adresse https://districtm.bamboohr.com/jobs/.

district m est une compagnie de publicité numérique qui propose des solutions de publicité programmatique aux entreprises de toutes tailles. Basée à Montréal, QC, district m a connu une croissance rapide depuis sa création en 2013 et continue de développer des innovations qui attirent de nouveaux clients.

Vous pouvez contacter district m au +1 888-881-6930, consulter leur site Web à l'adresse districtm.net/fr et les suivre sur les réseaux sociaux:

SOURCE district m

Renseignements: Steve Adams, 514-974-5963, mktg@districtm.net