TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Lysander Funds Limited (« Lysander ») annonce une distribution spéciale pour chaque catégorie de parts du Canso Credit Income Fund (TSX : PBY. UN) pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2025 (« Distributions spéciales ») comme suit :

Parts de catégorie A : 0,61949 $ / part

Parts de catégorie F: 0,89477 $ / part

Les distributions spéciales étaient payables le 31 décembre 2025 aux porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025.

Les distributions spéciales pour chaque catégorie de parts ont été versées par l'émission de la même catégorie de parts du Fonds et immédiatement après, le capital émis et le capital en circulation du Fonds ont été consolidés de sorte que le nombre de parts émises et en circulation de chaque catégorie du Fonds est demeuré le même.

Les montants imposables réels de toutes les distributions pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions mensuelles et de ces distributions spéciales, seront déclarés aux courtiers en valeurs mobilières (par l'entremise des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. ou « CDS ») au début de 2026.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Le Canso Credit Income Fund (le «Fonds») n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment et les résultats passés peuvent ne pas se reproduire. Vous devrez habituellement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Fonds à la Bourse de Toronto (TSX). Seules les parts de catégorie A du Fonds sont inscrites à la bourse de Toronto. Si les parts sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.

SOURCE Canso Credit Income Fund

Pour de plus amples renseignements : Lysander Funds Limited, Richard Usher-Jones, président, (416) 640-4275