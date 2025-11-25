TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Lysander Funds Limited annonce les distributions spéciales estimées pour chaque catégorie de parts du Canso Credit Income Fund (le « Fonds ») (TSX: PBY.UN) comme suit :

Répartition spéciale estimée

D'après les renseignements préparés en date du 31 octobre 2025, le Fonds estime qu'il versera une distribution supplémentaire (« distribution spéciale ») pour chaque catégorie de parts comme suit :

Unités de classe A : 0,41753 $ / part

Unités de classe F : 0,62846 $ / part

La distribution spéciale estimée sera payable le 31 décembre 2025 aux porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2025. La distribution spéciale estimée sera payée le ou vers le 2 janvier 2026.

La distribution spéciale estimée sera versée par l'émission de la même catégorie de parts du Fonds et, immédiatement après, chaque catégorie de parts émises et en circulation du Fonds sera consolidée de manière à ce que le nombre de parts émises et en circulation de chaque catégorie du Fonds ne change pas.

Le montant final de distributions spéciales sera annoncé dès qu'il sera finalisé. Les montants imposables réels de toutes les distributions pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de l'encaisse mensuelle et des distributions spéciales, seront transmises aux courtiers en valeurs mobilières (par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. ou « CDS ») au début de 2026.

Lysander Funds Limited (« Lysander ») est le gestionnaire du Fonds et transmet les estimations de distributions à titre d'information seulement. Ces estimations ne sont pas destinées à être, ni ne doivent être interprétées comme des conseils juridiques ou fiscaux envers quelque personne que ce soit.

Les commissions, les honoraires de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Le Fonds n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment et ses résultats passés ne sont pas garants de résultats futurs. Vous aurez habituellement à payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Fonds à la Bourse de Toronto. Si les parts sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Des frais et dépenses continus sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le Fonds dans ces documents.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les distributions spéciales estimées. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées dans les énoncés prospectifs. Facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les distributions spéciales réelles diffèrent des distributions spéciales estimées d'ici la fin de l'exercice fiscal du Fonds, sans s'y limiter : les montants réels des revenus reçus par le Fonds et le montant réel des gains en capital produits par la vente de titres.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Lysander concernant les résultats ou les événements futurs et sont fondés sur les renseignements dont ils disposent actuellement. Certains facteurs et hypothèses importants ont été appliqués pour fournir ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde. Lysander estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, mais Lysander ne peut donner aucune assurance que les résultats ou les développements réels se réaliseront. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, un énoncé prospectif n'est valable qu'à sa date de publication. Lysander n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement de tels énoncés ou de refléter de nouvelles informations ou la survenance de circonstance ou d'événements futurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent. Ces énoncés prospectifs sont effectués à la date du présent communiqué de presse.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

SOURCE Canso Credit Income Fund

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lysander Funds Limited, Richard Usher-Jones, président au (416) 640-4275.