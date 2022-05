DISTRIBUTION DE PANIERS BIOLOGIQUES DANS 6 GARES D'EXO CET ÉTÉ

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'encourager l'achat local en accueillant le Réseau des fermiers et fermières de famille dans deux nouvelles gares de train de banlieue cet été. Les familles abonnées à ce service pourront récupérer chaque semaine leurs paniers de fruits et légumes biologiques à l'une des six gares d'exo et ainsi soutenir une ferme près de chez elles.

Voici la liste des 6 gares d'exo où il est possible de bénéficier d'un panier biologique de proximité cette année :

Gare Mirabel (nouveau cette année)

(nouveau cette année) Gare Rosemère (nouveau cette année)

Gare Mont-Saint-Hilaire

Gare Saint-Lambert

Gare Saint-Jérôme

Gare Blainville

Initié par Équiterre et désormais géré par la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ), le Réseau des fermiers de famille est un regroupement de producteurs locaux qui distribue des paniers de fruits et de légumes biologiques à des points de chute partout au Québec. La formule permet d'acheter à l'avance et de soutenir une ferme locale.

« Exo est heureux de continuer de soutenir le Réseau des fermiers de famille en mettant cette année encore plus de ses sites à disposition des artisans de la terre. Cette initiative s'inscrit dans notre désir de faire de nos installations de véritables pôles de mobilité et de services pour améliorer l'expérience de transport collectif de nos usagers au quotidien », a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité.

Pour profiter du service, il suffit de s'abonner et de choisir son point de chute à fermierdefamille.org.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]