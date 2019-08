Distributel applaudit la décision du CRTC d'aider les consommateurs canadiens

La décision d'abaisser les tarifs de gros des services à large bande favorisera l'innovation, le choix et la concurrence dans l'industrie d'Internet haute vitesse

TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Communications Distributel Limitée a applaudi la décision du CRTC d'abaisser les tarifs de gros des services Internet haute vitesse, une décision qui engendrera une meilleure concurrence, plus d'investissements, des services plus abordables et plus de choix pour les consommateurs canadiens.

« La décision rendue aujourd'hui par le CRTC est très avantageuse pour les consommateurs canadiens. En rectifiant les tarifs de gros et en les abaissant à un niveau juste et raisonnable, le CRTC ouvre la porte à l'industrie afin de lui permettre d'innover et d'offrir des services de grande qualité à des prix raisonnables. Les Canadiens et les Canadiennes profitent de décisions comme celle-ci, et nous félicitons le CRTC de prendre des mesures aussi audacieuses », a déclaré Matt Stein, chef de la direction, Communications Distributel Limitée.

Le CRTC, à titre d'organisme de réglementation dont le rôle est de protéger les consommateurs et de faire la promotion de l'intérêt public, a pris ses décisions en affirmant son intention de soutenir le marché et le choix des consommateurs. Le CRTC avait jugé que les tarifs initiaux proposés par les grandes entreprises de télécommunications et de câblodistribution n'étaient « ni justes ni raisonnables ». Des tarifs de gros plus élevés freineraient la concurrence et, au bout du compte, nuiraient aux consommateurs.

La décision du CRTC de diminuer les tarifs de gros constitue une mesure concrète favorisant l'innovation et la concurrence, comme l'affirme Ian Scott, président et chef de la direction du CRTC : « À mesure que la demande pour des débits à large bande plus élevés augmente, nous mettons en place des mesures qui veilleront à ce que le marché canadien d'Internet demeure dynamique. »

« Nous sommes tout à fait en accord avec les observations de M. Scott et nous apprécions le leadership dont lui et le CRTC font preuve dans ce marché essentiel », a ajouté M. Stein.

Communications Distributel Limitée :

Fondée en 1988, Distributel est l'un des pionniers de l'industrie des fournisseurs de services indépendants au Canada et offre une vaste gamme de services de communications d'affaires et résidentielles. Détenue à 100 % par des intérêts canadiens, avec des bureaux partout au pays et un réseau national, Distributel continue de forger de nouveaux partenariats et d'apporter directement des solutions novatrices sur le marché grâce à sa division dynamique de vente en gros. ThinkTel, la division des services aux entreprises de Distributel, est un fournisseur de services voix et données évolués pour les PME et les grandes entreprises partout au Canada. Ses services de télévision sont offerts par l'intermédiaire de Zazeen Inc., un fournisseur de services de télévision sur IP qui exerce ses activités en Ontario et au Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, la division des services aux entreprises s'est établie comme moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le site www.distributel.ca/fr/

SOURCE Distributel Communications Limitée

Renseignements: Aby Bueno, Broad Reach Communications, téléphone : 416 858-3135, courriel : abueno@BRPR.ca

Related Links

http://www.distributel.ca/