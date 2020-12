Distilleries du Québec, la nouvelle référence sur l'industrie de la distillation au Québec

Le message que désire véhiculer Distilleries du Québec se définit en trois principaux points : audace, territoire et savoir-faire. Bien qu'encore jeune, l'industrie de la distillation au Québec connait une très forte croissance grâce à des spiritueux créatifs, identitaires et audacieux. Distilleries du Québec regroupe maintenant près de cinquante microdistilleries implantées aux quatre coins du territoire québécois et produisant plus de 200 spiritueux!

Un logo et un symbole à la hauteur de la diversité québécoise

Au Québec, les microdistilleries créent des spiritueux variés et réinventent les méthodes traditionnelles en explorant notre territoire et en sortant des sentiers battus. Contrairement à certaines régions du monde, on ne peut pas associer un type d'alambic spécifique à la production québécoise. Le logo représente donc la synthèse du processus de distillation, allant de la fermentation du moût à la finition du spiritueux. Cette identité dévoile ainsi le caractère unique des spiritueux québécois.

À propos de l'UQMD

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec. L'UQMD a à cœur le développement de l'ensemble de la filière des spiritueux au Québec et se dote de tous les moyens nécessaires afin de faire la promotion de la créativité, de la fierté et du savoir-faire de ses membres. Pour ce faire, nous demandons que les spiritueux soient considérés au même titre réglementaire que tous les alcools du Québec en réduisant les iniquités.

Le magazine Distilleries du Québec

À travers un premier magazine, Distilleries du Québec dévoile une industrie remplie d'espoir qui a de la vision pour assurer la pérennité de son secteur. Le magazine met en lumière le travail passionné des distillatrices et distillateurs artisans du Québec par des sujets variés touchant à l'histoire, aux industries connexes, à des collaborations, aux aromates québécois et bien plus encore. Il est distribué dans les différentes microdistilleries du Québec et il est téléchargeable gratuitement sur le site Web.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Renseignements: Geneviève Laforest, agente de développement, UQMD, [email protected] - 514-463-6030; Annick Van Campenhout, secrétaire général, UQMD, [email protected] | 450-349-1521, poste 211