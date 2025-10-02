BOSTON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Dispatch, la principale plateforme d'orchestration de services, annonce aujourd'hui la disponibilité de Dispatch Direct, une nouvelle solution sans intégration qui permet aux marques de services sur le terrain de trouver, d'engager et d'envoyer rapidement des tâches à des sous-traitants de services sur le terrain sans soutien informatique d'entreprise ni infrastructure réseau existante.

Dispatch Direct est une version allégée de la plateforme Dispatch, conçue pour aider les responsables du service à se mettre en place en quelques heures. Grâce à un accès instantané à plus de 40 000 entrepreneurs spécialisés dans les services à domicile essentiels et les métiers connexes, les marques peuvent rapidement lancer des programmes pilotes, s'étendre dans de nouvelles régions ou couvrir les métiers avec une faible couverture réseau, tout en réduisant les frais généraux d'exploitation.

« Les équipes de service sur le terrain ont plus que jamais besoin d'agilité », déclare Sam Robinson, responsable des produits chez Dispatch. « Avec Dispatch Direct, nous offrons aux entreprises un moyen d'orchestrer la prestation de services avec rapidité, efficacité et confiance, tout en donnant aux fournisseurs de services ce qu'ils ont demandé : des emplois garantis et l'accès à de nouvelles relations d'entreprise ».

Principales capacités de Dispatch Direct

Déploiement sans intégration en quelques heures.

Accès à plus de 40 000 entrepreneurs de services sur le terrain avec filtrage intelligent.

Répartition intuitive des tâches avec mises à jour en temps réel.

Simplification de la gestion des cartes de tarifs, des estimations et des factures.

Intégration en libre-service avec outils de conformité intégrés.

Flux de facturation souples et approbations faciles.

Renseignements sur les entrepreneurs fondés sur les cotes et la performance passée.

Avantages commerciaux

Accès immédiat à des entrepreneurs qualifiés en services sur le terrain.

Délai de rentabilisation rapide avec activation le jour même.

Réduction des frais généraux grâce à une répartition et une facturation plus rapides.

Meilleure qualité de service grâce au suivi et à la rétroaction.

Prix d'entrée économiques et possibilité de mise à l'échelle.

Dispatch Direct est maintenant disponible, avec des marques de service de premier plan déjà présentes. Des organisations comme Magic Chef sont parmi les premières à adopter la plateforme comme moyen d'accélérer la mobilisation des fournisseurs et d'améliorer la prestation de services.

À propos de Dispatch

Fondé en 2013 et basé à Boston, au Massachusetts, Dispatch est la principale plateforme d'orchestration de services. La société transforme la façon dont les entreprises et les fournisseurs offrent des services sur le terrain à grande échelle. En reliant les marques à des entrepreneurs de services sur le terrain qualifiés et en orchestrant chaque étape du cycle de vie des travaux, Dispatch aide les entreprises à accélérer le temps de cycle, à augmenter les taux de résolution initiatux et à accroître la satisfaction de la clientèle. Dispatch donne aux marques de service une visibilité sur le rendement de leurs entrepreneurs de service sur le terrain et un contrôle sur l'expérience client qu'ils offrent. Soutenue par Vista Equity Partners, un investisseur technologique de premier plan à l'échelle mondiale, Dispatch transforme la façon dont les entreprises se connectent à leurs réseaux de services.

