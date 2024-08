Réservations ouvertes le 12 septembre 2024 pour le nouveau navire de la Disney Cruise Line qui partira de Fort Lauderdale, Floride

CELEBRATION, Floride, le 1er août 2024 /CNW/ - À compter de novembre 2025, le Disney Destiny s'inspirera de l'héritage des héros et des méchants plus grands que nature de Disney pour créer une croisière légendaire imprégnée de la tradition des célèbres histoires de Disney. Le nouveau navire de la Disney Cruise Line inaugurera des lieux et des expériences uniques en leur genre qui s'ajouteront aux divertissements extraordinaires, à la gastronomie de classe mondiale et à l'hospitalité sans pareille qui font de chaque croisière Disney une destination de vacances légendaires.

Dans le cadre de la période sans précédent de croissance et d'expansion de la Disney Cruise Line, le Disney Destiny, navire-jumeau du Disney Wish et du Disney Treasure, fera son voyage inaugural à partir de Port Everglades, à Fort Lauderdale en Floride en novembre 2025, suivi d'une saison inaugurale de croisières de quatre et cinq nuits vers les Bahamas et dans les Caraïbes occidentales, y compris des visites à une ou aux deux des destinations insulaires de la Disney Cruise Line, Disney Castaway Cay et Disney Lookout Cay à Lighthouse Point.

Les membres du Disney Cruise Line Castaway Club peuvent réserver une croisière Disney Destiny dès le 6 septembre 2024 et les réservations sont ouvertes au grand public le 12 septembre 2024. Tous les détails sur les nouvelles offres du Disney Destiny se trouvent sur le blogue des parcs Disney et sur disneycruise.com.

Concept unique « Héros et méchants »

Pour le Disney Destiny, les équipes de la Disney Cruise Line et de Walt Disney Imagineering font appel à certains des récits d'héroïsme et de détermination les plus puissants de Disney pour créer un concept de thème unique en son genre : « Héros et méchants. » À bord, les visiteurs seront inspirés, encouragés et habilités par des héros et des méchants, que tous apprécient pour leur force de caractère et leurs personnalités distinctives. Sur le navire se déroulera une célébration des personnages audacieux, charismatiques et déterminés au cœur des nombreux mythes et légendes, contes de fées et fantaisies de Disney, Pixar, Marvel et des parcs Disney. Et, pour la première fois dans l'histoire de la Disney Cruise Line, un superhéros Marvel sera le personnage emblématique du Disney Destiny, avec une sculpture plus grande que nature de Spiderman et de ses Spider-Bots décorant le filigrane à l'arrière du navire.

Expériences gastronomiques familiales légendaires

Disney Cruise Line inaugurera une toute nouvelle expérience culinaire familiale exclusive sur le Disney Destiny, en complément de deux restaurants préférés des clients du Disney Wish et du Disney Treasure.

Les chansons emblématiques et les moments légendaires de « Le Roi Lion » prendront vie à Pride Lands : Feast of The Lion King, une expérience gastronomique unique célébrant le célèbre film de Walt Disney Animation Studios. Pendant que les familles dînent, un groupe coloré de musiciens et de conteurs montera sur scène et présentera un voyage musical à travers la bande originale primée.

Les visiteurs seront également conviés à une célébration extraordinaire des superhéros de Marvel à Worlds of Marvel et à saluer l'héritage de l'animation Disney à 1923. Chez Worlds of Marvel, les familles mangeront au rythme d'une liste impressionnante de chansons à succès et testeront leurs connaissances de l'Univers Marvel, alors qu'une histoire à l'écran se déroule avec le duo animé de Rocket et Groot des films vedettes de Marvel Studios, « Les Gardiens de la Galaxie ».

Nommé en l'honneur de l'année de fondation de The Walt Disney Company, 1923 célébrera l'héritage de l'animation Disney dans un cadre élégant imprégné de glamour classique d'Hollywood. Avec plus de 1 000 dessins, accessoires et autres éléments de l'industrie de l'animation, les œuvres présentées à 1923 raconteront des histoires de héros et de vilains de « Hercule », « La Belle au bois dormant », « Les Nouveaux Héros », « Les Mondes de Ralph » et plus encore.

Le Disney Destiny poursuivra le concept novateur de restauration familiale de la Disney Cruise Line, où les visiteurs découvrent l'un des trois restaurants imaginatifs chaque soir, accompagnés d'une équipe de service dévouée et dédiée à leur famille tout au long du voyage.

Les familles pourront également profiter de repas et de collations rapides et pratiques, notamment des bouchées rapides, des repas décontractés, un service à la chambre 24 heures sur 24 et des cafés gastronomiques, y compris au Café Megara et au Café Merida, deux nouveaux cafés de type comptoir situés juste à côté de la Grande Galerie et inspirés de « Hercule » de Disney Animation et de « Rebelle » de Pixar Animation Studios.

La toute nouvelle Edna À La Mode Sweets sera une confiserie unique en son genre où une merveilleuse sélection exceptionnelle de gelatos, crèmes glacées, biscuits, bonbons et friandises faits à la main sera servie depuis le laboratoire d'Edna Mode, où la célèbre créatrice de mode confectionne les tenues des Supers les plus célèbres du monde dans les films « Les Incroyables » de Pixar.

Des divertissements épiques qui donnent vie à l'univers Disney

Comme tous les navires de la Disney Cruise Line, le Disney Destiny offrira des divertissements spectaculaires à toute la famille, avec de nouvelles expériences et le retour de spectacles et d'activités prisés des visiteurs qui plongent les familles dans des mondes légendaires, tant réels qu'imaginaires, grâce aux récits sans pareil de Disney.

Le Grand Hall du Disney Destiny sera le lieu de rassemblement le plus marquant et le plus emblématique, un théâtre vivant où héros et méchants de l'univers Disney occuperont une place centrale et interagiront avec les visiteurs de manière palpitante. Inspiré par la riche tradition, l'iconographie distinctive et la palette vibrante des films « Panthère noire » de Marvel Studios, cet environnement cinétique prendra vie, avec une magnifique statue de la Panthère noire au cœur de l'espace, avec des spectacles immersifs et une programmation interactive mettant en vedette des personnages favoris de Disney, de Marvel et au-delà.

Juste à côté du Grand Hall, les visiteurs écriront leurs propres légendes de vacances au Saga, un lieu central pour les activités familiales de jour et le divertissement en soirée réservé aux adultes. Le site sur deux paliers, à la fine pointe de la technologie, accueillera différents spectacles et événements interactifs, y compris des classiques comme « Match Your Mate » et « Family Time Game Show », dans un environnement rehaussé s'inspirant de l'architecture de Wakanda.

Le Walt Disney Theatre sera un palais de spectacle opulent qui s'animera avec des productions éblouissantes de style Broadway de « Frozen, A Musical Spectacular » et de « Disney Seas the Adventure ». Le premier est une relecture fantaisiste de l'emblématique film d'animation de Disney prisé des visiteurs, tandis que le second est un spectacle original de la Disney Cruise Line mettant en vedette la capitaine Minnie Mouse, Goofy et une foule de personnages bien-aimés de Disney et de Pixar.

Tant les héros que les méchants de l'univers Disney seront au centre de l'attention à bord du Disney Destiny, y compris une redoutable assemblée de conspirateurs et de scélérats en mer. Les visiteurs rencontreront de redoutables ennemis, dont Maléfique, Hades, Oogie Boogie, Cruella de Vil, Capitaine Crochet et Monsieur Mouche, ainsi que certaines des personnalités les plus malveillantes et incomprises de Disney, comme Loki, le capitaine Jack Sparrow et Bruno, dans le cadre de divers spectacles, de rencontres et d'apparitions spéciales partout dans le navire.

Voici d'autres expériences de divertissement prisées des visiteurs au Disney Destiny :

Pirate's Rockin' Parlay Party, un spectacle nocturne mettant en vedette un groupe rock en direct et les célèbres feux d'artifice en mer de la Disney Cruise Line;





un spectacle nocturne mettant en vedette un groupe rock en direct et les célèbres feux d'artifice en mer de la Disney Cruise Line; Des compétitions familiales sur le thème de « Les Incroyables » et des sports en libre-service à Hero Zone , une arène sportive futuriste où l'activité physique se mêle à l'imagination;





, une arène sportive futuriste où l'activité physique se mêle à l'imagination; Disney Uncharted Adventure , une expérience interactive dans laquelle les visiteurs se servent de leur appareil mobile pour rejoindre leurs héros Disney et Pixar préférés lors de quêtes virtuelles à travers le navire;





, une expérience interactive dans laquelle les visiteurs se servent de leur appareil mobile pour rejoindre leurs héros Disney et Pixar préférés lors de quêtes virtuelles à travers le navire; Des représentations de films à volonté au Wonderland and Never Land Cinemas, avec des présentations quotidiennes de films classiques et de films de première diffusion de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et plus encore.

Des escapades méchamment bonnes pour adultes

À bord du Disney Destiny, les adultes pourront explorer, se détendre, souper et s'amuser grâce à des lieux, des offres et des divertissements conçus spécialement pour eux. Presque tous les bars et salons à bord du navire présenteront de nouveaux concepts et menus inspirés des personnages plus grands que nature des récits épiques de Disney, animés par une interprétation rehaussée et des thèmes raffinés.

Le piano-bar De Vil's , situé juste à côté du Grand Hall, vous proposera une soirée somptueuse à l'image de celle qui a donné son nom au bar, la fabuleuse méchante de Disney, Cruella de Vil . Les visiteurs pourront se détendre avec style en dégustant des martinis branchés, des cocktails chics, des vins et des bulles dans une atmosphère extravagante évoquant le fameux flair de Cruella et l'esthétisme inspiré du style Hollywood Regency à la palette de couleurs caractéristique du noir, du blanc et du rouge.





, situé juste à côté du Grand Hall, vous proposera une soirée somptueuse à l'image de celle qui a donné son nom au bar, la fabuleuse méchante de Disney, . Les visiteurs pourront se détendre avec style en dégustant des martinis branchés, des cocktails chics, des vins et des bulles dans une atmosphère extravagante évoquant le fameux flair de Cruella et l'esthétisme inspiré du style Hollywood Regency à la palette de couleurs caractéristique du noir, du blanc et du rouge. Inspirés par les attractions emblématiques des « Pirates des Caraïbes » dans les parcs Disney du monde entier, Cask et Cannon sera un pub éclectique, mais décontracté, meublé de trésors « acquis » (lire : provenant de pillages et de chapardages). La visite de flibustiers aura lieu dans le cadre d'événements sportifs télévisés en direct, pendant que les visiteurs se régaleront d'un menu varié de rhums rares, spécialisés et vintage, ainsi que d'une sélection de bières « clandestines » conçues spécialement pour le lieu de l'événement et servies directement du baril dans un style de pirate authentique.





sera un pub éclectique, mais décontracté, meublé de trésors « acquis » (lire : provenant de pillages et de chapardages). La visite de flibustiers aura lieu dans le cadre d'événements sportifs télévisés en direct, pendant que les visiteurs se régaleront d'un menu varié de rhums rares, spécialisés et vintage, ainsi que d'une sélection de bières « clandestines » conçues spécialement pour le lieu de l'événement et servies directement du baril dans un style de pirate authentique. The Sanctum sera le premier salon de Disney Cruise Line inspiré des puissants sorciers et des artefacts mystiques du Docteur Strange . Le salon de divertissement central accueillera une foule d'activités tout au long du voyage, offrant aux invités une gamme magique de cocktails, de spiritueux et de cafés.





sera le premier salon de Disney Cruise Line inspiré des puissants sorciers et des artefacts mystiques du . Le salon de divertissement central accueillera une foule d'activités tout au long du voyage, offrant aux invités une gamme magique de cocktails, de spiritueux et de cafés. Les mortels insensés seront invités à siroter des cocktails artisanaux parmi les 999 joyeux fantômes des parcs Disney au Haunted Mansion Parlor. Lancé à bord du Disney Treasure en décembre 2024, le bar invoquera l'inspiration de l'attraction originale des parcs thématiques avec une touche nautique exclusive à Disney Cruise Line.

Les espaces réservés aux adultes à bord du Disney Destiny comprendront également :

Différents restaurants haut de gamme, dont Palo Steakhouse , qui allie l'authenticité de la cuisine italienne au raffinement d'une grilladerie moderne; Enchanté by Chef Arnaud Lallement , qui propose une cuisine gastronomique d'inspiration française dans un cadre romantique et intime; et The Rose , qui offre un cadre idyllique pour un apéritif avant le souper ou un cocktail après le souper.





, qui allie l'authenticité de la cuisine italienne au raffinement d'une grilladerie moderne; , qui propose une cuisine gastronomique d'inspiration française dans un cadre romantique et intime; et , qui offre un cadre idyllique pour un apéritif avant le souper ou un cocktail après le souper. Quiet Cove , un refuge paisible dans la sérénité ensoleillée loin des activités familiales, et doté d'une piscine infinie luxueuse, un bar en bord de piscine et un chic café.





, un refuge paisible dans la sérénité ensoleillée loin des activités familiales, et doté d'une piscine infinie luxueuse, un bar en bord de piscine et un chic café. Senses Spa, une oasis tranquille qui offrira des soins de beauté et de spa dans des salles de soins privées, des villas de spa somptueuses, et des salles de vapeur et d'aromathérapie; et Senses Fitness, un centre d'exercices et de bien-être de pointe.





une oasis tranquille qui offrira des soins de beauté et de spa dans des salles de soins privées, des villas de spa somptueuses, et des salles de vapeur et d'aromathérapie; et un centre d'exercices et de bien-être de pointe. Untangled Salon, un lieu chic pour des services de coiffure et de beauté haut de gamme, et Hook's Barbery, une version unique d'un salon masculin traditionnel avec un bar « caché ».

Des prouesses amusantes sous le soleil

Les visiteurs sont destinés à monter à bord, à voler, à chasser le vent et à toucher le ciel sur les superbes ponts supérieurs du Disney Destiny, où trois quartiers aux thèmes distincts introduits pour la première fois à bord du Disney Wish offriront des jeux aquatiques amusants, des options de repas rapides et décontractés, et beaucoup d'espace pour se détendre et profiter du soleil.

Dans un vaste quartier sur le thème de Mickey et ses amis, les familles découvriront sept piscines réparties sur des ponts à étages, une abondance de chaises longues de luxe, une cuisine rapide et imaginative avec une touche festive et l'attraction en mer de la Disney Cruise Line, AquaMouse.

Le Disney Destiny lancera un scénario inusité AquaMouse rempli des vilains de Disney Animation : « Sing a Silly Song ». Le nouveau spectacle incarnera le ridicule emblématique des courts métrages d'animation de Mickey Mouse alors que Mickey et Minnie dirigent les visiteurs lors d'une randonnée apparemment inquiétante jusqu'au sommet de Villain Mountain. Face à certains des vilains les plus redoutables des histoires de Disney Animation, le duo utilisera une chanson rigolote, et un peu de poussière de fée, pour transformer chaque rencontre rafraîchissante en une surprise farfelue.

Les petits croisiéristes se délecteront d'un monde aquatique merveilleux sur le thème d'« Histoire de jouets » de Pixar, conçu spécialement pour les familles avec des tout-petits et de jeunes enfants, y compris une zone d'éclaboussures, une pataugeoire, une glissade d'eau familiale et un bar à boissons fouettées.

« Énergie des grands personnages » pour les enfants, les préadolescents et les adolescents

À bord du Disney Destiny, les enfants deviendront les héros de leurs propres aventures Disney épiques. Des espaces réservés aux enfants de tous âges offriront une programmation créative animée par les soins et l'expertise de conseillers formés par Disney et des moments de jeu spéciaux avec des amis de Disney.

Les enfants âgés de 3 à 10 ans entreront dans les mondes captivants de leurs histoires Disney préférées au Disney's Oceaneer Club, un monde merveilleux d'espaces immersifs sur le thème des superhéros Marvel, des princesses Disney, des héros Star Wars, des créateurs d'imaginaire de Disney et de Mickey Mouse et Minnie Mouse .





un monde merveilleux d'espaces immersifs sur le thème des superhéros Marvel, des princesses Disney, des héros Star Wars, des créateurs d'imaginaire de Disney et de et . It's a Small World Nursery proposera des services de garde pour les petits croisiéristes âgés de 6 mois à 3 ans dans un environnement fantaisiste inspiré de la célèbre attraction de Disney.





proposera des services de garde pour les petits croisiéristes âgés de 6 mois à 3 ans dans un environnement fantaisiste inspiré de la célèbre attraction de Disney. Au Edge , les préadolescents âgés de 11 à 13 ans s'amuseront, se feront des amis et joueront à des jeux dans un lieu de rencontre coloré inspiré d'un loft de New York .





, les préadolescents âgés de 11 à 13 ans s'amuseront, se feront des amis et joueront à des jeux dans un lieu de rencontre coloré inspiré d'un loft de . Pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans, Vibe sera un loft branché où les adolescents pourront rencontrer de nouveaux amis, regarder des films, jouer à des jeux et participer à des activités de groupe créées juste pour eux.

Hébergement digne de héros

Avec des chambres luxueuses qui accueillent la dualité dans chaque grande histoire, les visiteurs seront accueillis en héros à bord du Disney Destiny. Chaque cabine présentera des œuvres d'art sur mesure illustrant le parcours épique des célèbres légendes de Disney, évoquant un sentiment d'émerveillement et d'inspiration alors que les familles se reposent, renouent et rêvent d'endroits lointains.

Comme tous les navires de la Disney Cruise Line, le Disney Destiny offrira des cabines spacieuses, confortables et fonctionnelles qui répondent de manière unique aux besoins des familles. La plupart des cabines comprendront le concept de salle de bains divisée propre à la Disney Cruise Line, et beaucoup offriront l'option de porte communicante attenante aux cabines afin d'accueillir les plus grands groupes.

Les visiteurs profitant du service de conciergerie à bord du Disney Destiny profiteront d'un niveau supérieur de service spécialisé et d'un accès à des zones et à des commodités exclusives tout au long de leur voyage, y compris un salon de conciergerie et une terrasse privée. De grandes cabines et suites avec concierge somptueusement aménagées attireront les visiteurs dans le monde énigmatique de « Fantasia » de Disney Animation à travers des œuvres d'art élégantes de style aquarelle, tandis que sept chambres spéciales avec vue sur la mer situées directement au-dessus du pont et ornées de l'iconographie distinctive de « Les Incroyables » de Pixar offriront une vue impressionnante du sol au plafond.

Dans quatre suites royales aux proportions héroïques, les visiteurs se sentiront investis de pouvoirs par des histoires épiques pour vivre leur propre destin. Célébrant les pouvoirs majestueux et la noble galanterie au cœur de « Hercule » de Disney Animation, les Hero Suites seront inspirées par l'architecture, les couleurs et les motifs gréco-romains. Les IncrediSuites au thème audacieux invoqueront les exploits exaltants de « Les Incroyables » grâce à une esthétique moderne simplifiée du milieu du siècle inspirée des films Pixar.

Dans un véritable style Iron Man, la Destiny Tower Suite propulsera le motif Disney Destiny vers de nouveaux sommets, littéralement. Ce penthouse opulent inspiré de Marvel rendra hommage au puissant héritage d'Iron Man avec une version luxueuse des designs industriels et élégants de Tony Stark. Érigée en hauteur dans l'entonnoir avant du navire, cette suite de près de 186 mètres carrés (2 000 pieds carrés) offrira une vue incroyable grâce à une vaste fenêtre de deux étages, à des endroits désignés pour manger, dormir et jouer, et à d'autres avantages comme une cuisine complète et un ascenseur privé.

Une légende en devenir

Le Disney Destiny sera d'environ 144 000 tonnes brutes et propulsé par du gaz naturel liquéfié. Sa livraison fait partie d'une expansion pluriannuelle de la flotte de la Disney Cruise Line qui comprend le Disney Wish et le Disney Treasure; le Disney Adventure qui aura son port d'attache à Singapour; l'accord récemment annoncé avec Disney et Oriental Land Co., Ltd. (OLC) pour amener des croisières Disney au Japon en 2029; et une nouvelle destination insulaire aux Bahamas : Disney Lookout Cay à Lighthouse Point.

Pour en savoir plus sur la Disney Cruise Line ou pour réserver une croisière, les visiteurs peuvent communiquer avec leur agent de voyage.

