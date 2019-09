Discussion autour des enjeux des sociétés de transport en commun - L'Association du transport urbain du Québec rencontre les parlementaires à l'Assemblée nationale

Complétée en août 2019 par la firme Abscisse Recherche en collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec, l'étude d'impacts économiques révèle que les neuf sociétés de transport en commun membres de l'ATUQ employaient 14 877 personnes en 2017. Elles ont injecté 3,1 milliards de $ dans l'économie québécoise soit 2,1 milliards de $ en dépenses d'exploitation et 1,0 milliard en dépenses d'immobilisations. Les activités des sociétés de transport génèrent plus de 23 000 emplois directs et indirects à travers la province et la valeur ajoutée des dépenses était de 67%.

Peu de secteurs contribuent autant au développement durable du Québec que le transport en commun, tant au niveau social, environnemental qu'économique. Au quotidien, il offre l'opportunité à des milliers de citoyens de se déplacer de manière accessible et économique, en plus de contribuer à l'équité sociale, à la réduction de la congestion routière et à la réduction des émissions de GES.

Les enjeux abordés avec les parlementaires

Les membres de l'ATUQ et exo qui s'est joint à l'initiative se réjouissent de la bonification des programmes d'aide au transport en commun pour améliorer l'offre de service, prévue à la Politique de mobilité durable 2030 (PMD). Toutes les sociétés de transport en commun ont des projets et initiatives visant à réaliser les mesures identifiées et atteindre les objectifs souhaités. Toutefois, celles qui visent une augmentation de leur offre de service de 5 % estiment que le financement actuellement disponible ne le permet pas et que le financement de l'exploitation et du maintien des actifs sont prioritaires. Globalement le financement des sociétés de transport doit être dédié et pérenne, donc prévisible et suffisant.

Par ailleurs, l'accès au financement des programmes doit être facilité et les processus administratifs doivent être allégés pour permettre aux projets de se réaliser dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. La vision du gouvernement en ce sens est encourageante et les ministères, dont celui des Transports, sont à l'œuvre avec une approche collaborative remarquable. L'ATUQ et ses membres se proposent d'aider le gouvernement à y parvenir en participant à des groupes de travail notamment le Comité de suivi de la Politique de mobilité durable.

Enfin, les sociétés de transport en commun sont résolument engagées dans l'électrification de leur réseau, mais un leadership gouvernemental fort est nécessaire pour que les projets se réalisent. Il importe que le gouvernement prenne le leadership en mettant à la disposition des membres de l'ATUQ un financement pour tous les aspects de l'électrification, incluant la conversion et la construction des garages et des processus de réalisation accélérés afin d'effectuer rapidement cette transformation.

À l'initiative du ministre des Transports M. Bonnardel une motion sans préavis soulignant le travail de l'ATUQ et de ses membres, l'engagement des membres de l'ATUQ dans la politique de mobilité durable et dans la démarche québécoise d'électrification des transports a été adopté à l'unanimité. À la fin de cette journée parlementaire très chargée, les représentants des membres de l'ATUQ se sont montrés fort impressionnés par l'excellente réception de leurs messages par les parlementaires et dirigeants des ministères concernés. Il a été convenu d'assurer un suivi soutenu des enjeux soulevés au cours des rencontres.

Quelques données de l'étude sur les impacts économiques des sociétés de transport en commun

Conjointement, les 9 sociétés membres de l'ATUQ ont injecté 3,1 milliards de $ dans l'économie québécoise, soit 2,0 milliards de $ en dépenses d'exploitation;

Elles employaient 14 877 personnes (équivalent temps plein);

Les neuf sociétés soutenaient 16 743 emplois directs et 6 441 emplois indirects pour un total de 23 184 emplois (années-personnes)

Recettes fiscales totalisant 535,7 millions de $ répartis ainsi;

391,7 millions de $ pour le gouvernement du Québec



144,0 millions de $ pour le gouvernement du Canada .

L'étude complète est disponible au www.atuq.com

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec qui desservent les plus grandes villes de la province soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke.

Avec exo, qui s'est joint à l'association dans le cadre de la journée parlementaire, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun (TEC) au Québec qui étaient représentés.

SOURCE Association du transport urbain du Québec

Renseignements: Éric Corbeil - Responsable des communications ATUQ, (514) 280-4640, poste 6125 ou cellulaire au (514) 512-3547, eric.corbeil@atuq.com

Related Links

http://www.atuq.com/