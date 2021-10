Discours inaugural : Les villes bilingues oubliées dans le discours inaugural du premier ministre

MONTRÉAL-OUEST, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des municipalités de banlieue (AMB) est très déçue de l'absence, dans le discours inaugural du premier ministre François Legault, de mention des villes bilingues comme l'une des catégories d'institutions importantes pour la communauté anglophone québécoise et, plus largement, pour tous leurs citoyens. Du point de vue de l'AMB, cette omission arrive à un bien mauvais moment, alors que les villes liées sont aux prises avec un projet d'arrêté ministériel qui menace leur financement et alors que l'AMB plaide pour le maintien du statut des villes bilingues qu'elle représente dans le cadre de l'étude du projet de loi no 96.

Rappelons que le gouvernement a publié, le 13 octobre 2021, le projet d'arrêté ministériel Règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération. Selon l'AMB, ce projet d'arrêté aurait pour effet de faire assumer 18 % des dépenses des services de l'agglomération à la population des villes liées, alors qu'elles ne totalisent que 12 % de la population concernée. L'AMB réclame donc le rejet du projet d'arrêté ministériel et la reconduction des travaux du comité sur les quotes-parts, avec une obligation de résultat.

Par ailleurs, l'AMB a présenté son mémoire concernant le projet de loi no 96 le 30 septembre dernier.

L'Association des municipalités de banlieue est une association regroupant les quinze villes liées de l'agglomération de Montréal, chacune autonome dans sa gestion municipale et sa prise de parole. Elles comptent ensemble quelque 250 000 citoyens.

