Discours inaugural : Les objectifs doivent être suivis de mesures à la hauteur des ambitions

LONGUEUIL, QC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec saluent les objectifs ambitieux du gouvernement du Québec, étayés dans le discours inaugural, concernant l'autonomie alimentaire du Québec. Cependant, les PGQ insistent pour un suivi sérieux en ce qui concerne les constats et recommandations de l'Étude sur la compétitivité des producteurs de grains du Québec.

« Nous voyons d'un bon œil les ambitions du gouvernement du Québec concernant l'autonomie alimentaire de la province. Cependant, il ne fait aucun doute qu'il faut se donner les moyens de nos ambitions. C'est pourquoi nous croyons que la tenue d'un sommet sur les grains serait l'idéal pour convenir des pistes d'actions pour le futur. Cela dit, nous resterons à l'affût des gestes qui seront posés par le gouvernement dans la prochaine année », explique M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ rappellent que l'Étude sur la compétitivité des producteurs de grains du Québec, d'octobre 2020, commandée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec demeure sans réponse concrète de la part du gouvernement.

« Le mandat actuel du gouvernement du Québec n'aura pas permis d'avancer si aucun plan d'action n'est mis de l'avant au cours de l'année à venir concernant les constats que l'on retrouve dans l'Étude sur la compétitivité. Nous nous retrouverons avec de grandes ambitions à l'endroit des productrices et producteurs du Québec, mais avec peu de moyens pour les aider », ajoute M. Overbeek.

Les PGQ réitèrent la nécessité de tenir un sommet sur la compétitivité des grains conjointement avec les gouvernements fédéral et provincial afin de coordonner une série d'actions concrètes pour soutenir adéquatement le secteur. Ces actions concernent une concertation pour développer la valeur ajoutée dans le secteur, l'amélioration du soutien aux revenus et à la prévention des risques financiers, l'amélioration du soutien et de l'accompagnement en agroenvironnement, ainsi que l'appui à l'innovation et à la science.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

