Discours inaugural du premier ministre : Le gouvernement du Québec doit faire de la Stratégie des marchés publics une priorité

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En prévision du discours inaugural de la nouvelle session parlementaire québécoise, Medtech Canada recommande que la Stratégie gouvernementale des marchés publics prévue par le gouvernement soit partie intégrante des priorités du discours inaugural du premier ministre, M. François Legault. En effet, selon Medtech Canada, le secteur des technologies médicales est au cœur d'un potentiel immense d'amélioration de la qualité et de la valeur des services que reçoivent les usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, sans compter qu'il est fort en investissement, en emploi et en innovation, notamment ici, au Québec.

« Dans le sprint final avant les élections de 2022, le gouvernement doit prioriser la modernisation des achats en santé. Trop d'achats sont fait sur une base de prix seulement, ce qui fait manquer des opportunités majeures de qualité et de développement économique à la population québécoise. Avec des achats en santé et services sociaux de plus de 4 milliards de dollars par année, le Québec peut - et doit - faire mieux », soutient M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Dans cette perspective, Medtech Canada formule six recommandations au gouvernement du Québec :

Permettre de nouveaux modes d'adjudication fondés sur autre chose que le prix le plus bas; Permettre de nouveaux modes de sollicitation permettant aux soumissionnaires de proposer des solutions innovantes ou alternatives; Introduire plus de souplesse dans les processus de passation des marchés; S'assurer que les achats publics en santé contribuent au développement économique du Québec, en cohérence avec la Stratégie québécoise des sciences de la vie; Que le mandat, les processus d'affaires et l'évaluation de la performance du Centre d'aquisitions gouvernementales soient révisés en fonction de paramètres de valeur pour le contribuable; Que l'Autorité des marchés publics améliore le processus de gestion des plaintes des fournisseurs.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

