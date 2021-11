Discours du Trône - Le tourisme au cœur des priorités

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (Conférence) reçoit favorablement les priorités du gouvernement fédéral présentées dans le cadre du discours du Trône. En annonçant la transition vers un soutien plus ciblé destiné aux entreprises les plus touchées par la pandémie, le gouvernement du Canada entend mettre en œuvre les programmes annoncés par la ministre des Finances, l'hon. Chrystia Freeland, pour venir en aide au tourisme.

La Conférence suivra avec intérêt l'évolution du projet de loi que déposera le gouvernement pour mettre en place ces mesures afin de bien évaluer dans les détails l'aide qui sera offerte à l'industrie touristique. D'ici là, la Conférence lance un appel à tous les partis présents à la Chambre des communes de travailler dans un esprit de collaboration pour apporter le soutien nécessaire aux entrepreneurs du milieu.

« Aujourd'hui, avec les intentions annoncées dans le discours du Trône, le gouvernement fédéral franchit un pas de plus vers la réalisation d'une aide prolongée aux entreprises touristiques durement touchées par la pandémie. Le tourisme est un secteur dynamique, innovant et vital pour la relance des villes, des régions et des communautés réparties à la grandeur du Québec et du Canada et il compte sur l'aide de tous les parlementaires pour soutenir ses entrepreneurs. »

Raymond Bachand, président de la Conférence économique de l'industrie touristique

québécoise

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise est un comité-conseil de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec formé de propriétaires et de dirigeant.e.s d'entreprises québécoises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et de tous les secteurs en tourisme. Ensemble, ils cumulent une expérience majeure des opérations dans l'industrie touristique québécoise et bénéficient de la complémentarité de leurs expertises. La Conférence représente les secteurs de l'hébergement, des attractions et des festivals et événements. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

