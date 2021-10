Discours d'ouverture - Réaction du président de la CSQ au discours du premier ministre

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Suivant l'allocution d'ouverture du premier ministre François Legault dans le cadre de la nouvelle session parlementaire, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 200 000 membres du personnel de l'éducation et de la santé, émet une déclaration publique de son président, Éric Gingras :

« Le premier ministre a livré un important message, qui ouvre la porte à des changements positifs dans les milieux de l'éducation, de la santé et de la petite enfance, qui rejoignent d'ailleurs plusieurs principes et valeurs que nous réclamons depuis longtemps. Si l'énoncé des priorités gouvernementales d'aujourd'hui est louable sur le plan des communications, force est d'admettre qu'en contrepartie, cela fait longtemps que nous entendons de tels discours. Alors, dès demain, nous suivrons de près les actions qui seront mises en place sur le terrain pour que le tout se concrétise avec des ressources conséquentes pour prioriser l'éducation, augmenter le taux de diplomation, décentraliser le réseau de santé, lutter contre le temps supplémentaire obligatoire, reconnaître le travail des femmes, créer des places en services de garde et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, pour ne nommer que ceux-là. Nous serons toujours disposés à mettre en place des solutions pour soutenir le personnel de l'éducation, de la santé et de la petite enfance, qui mérite depuis longtemps d'être reconnu à sa juste valeur. » - Éric Gingras, président de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.lacsq.org/