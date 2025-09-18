Un jumeau numérique interactif et libre-service qui offre aux décideurs la clarté à long-terme

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - DIREXYON Technologies annonce aujourd'hui le lancement de DIREXYON GO, une plateforme libre-service qui simplifie et accélère l'adoption de la planification des investissements en actifs (AIP) pour les municipalités et les services publics.

DIREXYON GO utilise l'intelligence artificielle pour unifier et transformer les données d'infrastructure en un jumeau numérique interactif, simple et intuitif. Les municipalités et les services publics peuvent ainsi explorer l'état actuel de leurs réseaux, tester différents scénarios de niveaux de service et évaluer les impacts financiers et opérationnels à long terme avec plus de clarté.

« Les dirigeants municipaux et des services publics nous disent souvent qu'ils ont l'impression de prendre des décisions à l'aveuglette, affirme Didem Cataloglu, présidente-directrice générale de DIREXYON Technologies. GO élimine l'incertitude en transformant les données en une vue unifiée et accessible, permettant ainsi aux décideurs de se concentrer sur la planification plutôt que sur la recherche d'information. »

Avec GO, les organisations peuvent :

Tout voir au même endroit : regrouper les données d'actifs, d'entretien, de budget, de risque et de SIG

: regrouper les données d'actifs, d'entretien, de budget, de risque et de SIG Accélérer la planification grâce à l'IA : transformer des données fragmentées en un environnement intégré d'aide à la décision

: transformer des données fragmentées en un environnement intégré d'aide à la décision Tester rapidement des scénarios : utiliser des modèles d'analyses prédéfinis pour explorer les niveaux de service et la répartition des budgets

: utiliser des modèles d'analyses prédéfinis pour explorer les niveaux de service et la répartition des budgets Communiquer clairement : des visualisations qui facilitent la justification des choix auprès de la direction et du public

GO répond à des besoins urgents alors que les municipalités et les services publics font face à des infrastructures vieillissantes, à des contraintes budgétaires et à des risques climatiques croissants comme les feux de forêt et les événements météorologiques extrêmes.

Les municipalités et les services publics intéressés par un accès anticipé peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : https://www.direxyon.com/fr/direxyon-go/

À propos de DIREXYON Technologies

DIREXYON Technologies offre des solutions de planification des investissements en actifs (AIP) qui permettent de modéliser, simuler et optimiser les investissements en infrastructure à court et à long terme. En accompagnant les municipalités, les services publics et les organisations industrielles, DIREXYON aide à prendre des décisions éclairées, transparentes et axées sur les données, équilibrant coûts, risques et performance.

Pour plus d'informations sur DIREXYON GO, veuillez communiquer avec Iain MacNeil à [email protected]