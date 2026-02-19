Direction du cabinet de Paul St-Pierre Plamondon

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le chef du troisième groupe d'opposition et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est fier d'annoncer la nomination de Laura Chouinard-Thuly comme directrice de cabinet. Il confirme en même temps le retour de Mme France Amyot au cabinet du chef à titre de conseillère spéciale.

« Ces deux nominations mettent en évidence notre volonté de miser sur l'excellence, la force de caractère et la complémentarité des membres de notre équipe pour la prochaine étape. Je suis très fier d'agrandir l'équipe et de la renforcer avec les expériences et les compétences de ces deux femmes remarquables. Laura apporte une rigueur analytique et une énergie exceptionnelle. Quant à France, elle nous offre une longue expérience stratégique et une connaissance approfondie de l'État. Ensemble, elles contribueront sans aucun doute et de manière significative à faire progresser notre projet pour le Québec », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

Laura Chouinard-Thuly, directrice de cabinet

Collaboratrice de la première heure de Paul St-Pierre Plamondon, Laura Chouinard-Thuly effectue un retour à l'Assemblée nationale à titre de directrice de cabinet du chef.

Avant de travailler en politique, elle était chercheuse postdoctorale en écologie comportementale, elle détient un doctorat de l'Université McGill et une maîtrise de l'Université écossaise de St Andrews. Elle a également été recherchiste scientifique chez Unpointcinq. Mme Chouinard-Thuly est une femme de tête reconnue pour sa rigueur intellectuelle, son discernement, son sens de la communication et son leadership.

Au cours des dernières années, elle a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'aile parlementaire du Parti Québécois, notamment à titre de directrice des communications et des opérations et aussi au Parti lui-même, cumulant donc expériences électorales, à l'Assemblée nationale et en communications. Sa rigueur scientifique, sa capacité d'analyse, son sens de l'organisation font d'elle une gestionnaire rassembleuse capable d'orchestrer les priorités politiques du chef avec efficacité et discernement.

France Amyot, conseillère spéciale

Habituée des couloirs de l'Assemblée nationale, c'est également un retour au cabinet du chef pour France Amyot, cette fois à titre de conseillère spéciale. Elle apporte avec elle une inestimable expérience de plus de 30 ans comme gestionnaire dans les milieux politiques, tant au niveau fédéral que québécois, un gage de stabilité, de profondeur stratégique et de capacité de transition.

France Amyot a dirigé de nombreux cabinets ministériels au sein des gouvernements du Parti Québécois (dont la Santé, l'Éducation et la Culture) et de chefs de l'opposition officielle. Elle a aussi été codirectrice des campagnes électorales du Parti Québécois de 2018 et de 2022 et occupé des fonctions stratégiques au sein du Bloc Québécois lors des élections fédérales de 2019 et de 2021. Sa fine connaissance des rouages gouvernementaux et des campagnes électorales représente un atout majeur pour le chef du Parti Québécois et pour l'ensemble de l'équipe.

