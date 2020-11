« Je félicite Sam Ghosn d'avoir satisfait aux exigences et obtenu son permis d'ingénieur, a déclaré Patrick J. Hogan, président de DIPRA. Il devient le cinquième ingénieur agréé de notre équipe. Celle-ci fournit des mises à jour et des renseignements clés sur les pratiques exemplaires de l'industrie aux professionnels des services publics nord-américains qui sont chargés de concevoir des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Les gestionnaires des services publics, ingénieurs, exploitants et équipes sur le terrain travaillent fort pour s'acquitter de leur responsabilité de concevoir des systèmes répondant aux besoins de leurs communautés. Nous sommes heureux d'avoir la chance de travailler avec les dirigeants locaux du secteur de l'eau. Le permis d'exercice de Sam permet d'approfondir ces relations et renforce la crédibilité des conseils qu'il partage. »

M. Ghosn s'est joint à DIPRA en juin 2019. Il a notamment occupé les postes d'ingénieur de production à la division de la réhabilitation des canalisations de Clean Water Works en Ontario; d'ingénieur de forage sur le terrain à Marathon Drilling Co., ltée, en Ontario; d'instructeur de laboratoire d'ingénierie à l'Université internationale libanaise; et d'ingénieur d'entretien à United Machinery Trading and Services, au Liban. Il a acquis de l'expérience en recherche à l'Université Memorial de Terre-Neuve, au Canada, où il a obtenu une maîtrise en génie pétrolier et gazier. M. Ghosn est également titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'une maîtrise ès sciences en génie mécanique de l'Université internationale libanaise de Beyrouth.

À propos de DIPRA

Fondée en 1915, la Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA) agit à titre de ressource et de conseiller technique au sein de l'industrie de l'eau. La DIPRA assure également une représentation au sein de comités de normalisation, en plus de réaliser des recherches techniques sur une variété de sujets axés sur les applications. Bien que les entreprises membres de DIPRA portent différents noms et sont situées à différents endroits, elles ont en commun l'engagement de produire et de livrer les meilleurs matériaux pour les canalisations d'eau et d'eaux usées au monde, l'engagement pris par la Ductile Iron Pipe Research Association, au meilleur prix possible pour les acheteurs.

