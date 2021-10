Le plan, soutenu par Parachute et l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière, appuie la Décennie d'action pour la sécurité routière.

TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - L'Organisation mondiale de la Santé lance aujourd'hui le Plan mondial pour la sécurité routière dans le cadre de la Décennie d'action pour la sécurité routière. Ce plan constitue un schéma directeur pour atteindre l'objectif de 2030 qui vise à réduire de moitié le nombre de morts et de blessés sur les routes.

À l'heure actuelle, 1,3 million de personnes dans le monde meurent chaque année dans des collisions sur les routes. Au Canada, près de 1 800 personnes meurent et près de 24 000 personnes doivent être hospitalisées pour des blessures causées via des moyens de transport.

Parachute, en collaboration avec son partenaire, l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSER), reconnaît que même si certains progrès ont été réalisés dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada, il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi les deux organisations demandent à tous les ordres de gouvernement et aux autres intervenants de soutenir:

l'amélioration continue de la conception des routes et des véhicules;

le renforcement des lois et leur application équitable;

l'offre de soins d'urgence opportuns et vitaux pour les blessés.

Le plan reflète également la promotion, par la Déclaration de Stockholm, de politiques visant à promouvoir la marche, le vélo et l'utilisation des transports publics en tant que modes de transport intrinsèquement sains et respectueux de l'environnement. Cette déclaration est issue de la troisième conférence ministérielle sur la sécurité routière, qui s'est tenue en Suède en 2020.

« Ce plan repose sur l'adoption d'une approche des systèmes sûrs », explique Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures. « Il s'agit d'améliorer la sécurité routière en reconnaissant que les humains vont commettre des erreurs et des fautes, et que nous devons donc concevoir nos routes, nos véhicules et tous nos systèmes de transport de manière à réduire les blessures. Cette approche est au cœur de Vision Zéro, le modèle de sécurité routière qui a pour objectif ultime de mettre fin aux décès sur nos routes. Nous pouvons prévenir ces décès, si nous nous engageons dans ce type d'action ».

Parachute et l'ACPSER sont fortement favorables à la réduction de la vitesse comme facteur clé de la diminution du nombre de décès et de blessures graves sur les routes au cours de la prochaine décennie.

«La gestion de la vitesse sur toutes les routes est essentielle à la mise en œuvre efficace de l'approche d'un système sûr», déclare Brenda Suggett, directrice générale de l'ACPSER. «Dans les zones urbaines densément peuplées, tout indique que même les meilleures caractéristiques de conception des routes et des véhicules ne peuvent empêcher les conséquences graves des collisions lorsque les vitesses sont supérieures à 30 km/h. Dans les zones urbaines où il y a une forte présence de cyclistes, de motocyclistes et de piétons, une limite de vitesse maximale de 30 km/h devrait être instaurée ».

Les progrès réalisés au cours de la précédente Décennie d'action pour la sécurité routière (2011 à 2020) ont jeté les bases d'une action plus soutenue pour les années à venir. Parmi les réalisations des 10 dernières années, on peut citer :

l'inclusion de la sécurité routière dans le programme pour la santé et le développement dans le monde

la diffusion à grande échelle de conseils scientifiques concernant les méthodes efficaces pour améliorer la sécurité routière

le renforcement des partenariats et des réseaux

la mobilisation des ressources.

Le Mouvement Desjardins soutient depuis longtemps le travail de Parachute en matière de sécurité routière et Vision Zéro.

« Assurer la sécurité de tous sur les routes est une responsabilité partagée, c'est pourquoi Desjardins est si fier de poursuire le travail avec ses partenaires pour améliorer la sécurité routière et aider à prévenir les pertes de vie inutiles » déclare Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation pour Desjardins Groupe d'assurances générales. « La distraction au volant est l'un des principaux facteurs de risque pour les conducteurs et tous les usagers de la route. Les blessures et les décès causés par la distraction au volant peuvent être évités si les conducteurs restent alertes sur les routes. Nous continuerons à soutenir nos partenaires durant la prochaine Décennie d'action pour la sécurité routière et à investir dans des campagnes pour les usagers de la route afin de contribuer à réduire les risques sur les routes ».

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme de bienfaisance national canadien qui se consacre à réduire l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans et coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par an. Au moyen de l'éducation et de la défense des droits, Parachute s'efforce de sauver des vies et de faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSER)

L'ACPSER est une organisation nationale comptant plus de 400 membres, qui se consacre à l'amélioration de la sécurité routière au pays et à l'étranger. L'ACPSER soutient la communauté de la sécurité routière du Canada en lui donnant accès à des renseignements multidisciplinaires, à la recherche et à des occasions de réseautage. L'Association est un groupe diversifié de professionnels qui participent à la recherche, à la gestion, à la prestation et à la promotion de programmes de sécurité routière. Pour en savoir plus, consultez notre site à carsp.ca et suivez nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le cinquième groupe financier coopératif en importance dans le monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. En 2020, il a été classé parmi les 100 meilleurs employeurs au monde par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, Desjardins offre une gamme complète de produits et services aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de son vaste réseau de distribution, de ses plateformes en ligne et de ses filiales partout au Canada. Classé parmi les banques les plus solides du monde par le magazine The Banker, Desjardins possède l'un des ratios de capital et l'une des cotes de crédit les plus élevés de l'industrie.

