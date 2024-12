MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Dilawri, le plus grand groupe automobile au Canada, a le plaisir d'annoncer qu'il a acquis Volvo Cars West Island (anciennement Volvo West Island), le premier établissement de vente au détail Volvo franchisé de Dilawri au Québec et le deuxième au sein du réseau du groupe automobile. Les concessionnaires franchisés Dilawri représentent maintenant 38 marques dans 83 établissements au Canada et aux É.-U., dont 13 dans la région de Montréal.

Dilawri a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis Volvo Cars West Island (anciennement Volvo West Island), le premier établissement de vente au détail Volvo franchisé de Dilawri au Québec et le deuxième au sein du réseau du groupe automobile. La concession Volvo Cars West Island est commodément située au 15 Auto Plaza à Pointe-Claire, près de la grande intersection des boulevards Saint-Jean et Brunswick, à seulement deux pâtés de maisons au nord de la route Transcanadienne. (Groupe CNW/Groupe de compagnies Dilawri)

Entièrement équipée et incluant des services de vente, d'entretien et de pièces, la concession Volvo Cars West Island est commodément située au 15 Auto Plaza à Pointe-Claire, près de la grande intersection des boulevards Saint-Jean et Brunswick, à seulement deux pâtés de maisons au nord de la route Transcanadienne. Ce tout dernier établissement renforce la présence de Dilawri dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal, rejoignant sept autres concessions franchisées Dilawri dans la région.

« L'acquisition de Volvo Cars West Island marque une étape excitante pour la présence continue de Dilawri au Québec », a déclaré Nick Avdeliodis, vice-président des opérations. « C'est un privilège d'ajouter la marque Volvo à notre portefeuille dans cette région. Nous nous réjouissons de continuer à développer nos liens avec la communauté de l'Ouest-de-l'Île en offrant les expériences de vente et de service de haute qualité qui font la renommée de Dilawri. »

Au fil des ans, Volvo a acquis une solide réputation pour ce qui est d'offrir des véhicules de luxe durables, fiables et sécuritaires, avec une gamme impressionnante et bien équilibrée incluant des modèles à essence, hybrides et entièrement électriques. Au Canada, le VUS XC60 de taille intermédiaire et le VUS compact EX30 tout électrique récemment lancé sont devenus des succès de vente, et la marque travaille fort à l'annonce de nouvelles variantes captivantes, comme le sublime VUS phare XC90.

« Non seulement l'ajout à notre réseau de Volvo Cars West Island - notre premier établissement de vente au détail Volvo au Québec - renforce notre présence dans la région, mais il reflète aussi notre engagement à offrir à nos clients plus de choix et des expériences automobiles haut de gamme », a dit Ettore Gattolin, vice-président, fusions, acquisitions et projets spéciaux. « Cet établissement nous permet de proposer la marque Volvo aux clients dans cette province sous notre bannière, donnant ainsi à nos clients de l'Ouest-de-l'Île un meilleur accès à des véhicules de qualité et au service de premier ordre auquel ils s'attendent et qu'ils méritent. »

Au sujet de Dilawri

Entreprise privée en activité depuis 1985, Dilawri poursuit aujourd'hui sa tradition d'excellence en tant que plus grand groupe automobile au Canada. La compagnie est fière d'offrir des produits et un service client exceptionnels par l'entremise de plus de 3 500 employés. Le réseau national de Dilawri représente 38 des marques automobiles les plus appréciées au monde dans 83 concessions franchisées au Canada et aux États-Unis.

Dilawri est engagée à être un chef de file dans les communautés qu'elle sert, ainsi qu'en affaires. Depuis 2002, la Fondation Dilawri a versé des millions de dollars à un large éventail de causes caritatives.

Pour en savoir plus sur Dilawri, visitez dilawri.ca .

SOURCE Groupe de compagnies Dilawri

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Virginie Aubert, V.-P., Marketing et communications, Dilawri, [email protected]