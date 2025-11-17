TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - En cette période des Fêtes, Dilawri, le plus grand groupe automobile au Canada, est fier d'annoncer une initiative nationale visant à soutenir la Maison Ronald McDonaldMC.

Jusqu'au 12 décembre, les concessionnaires franchisés Dilawri invitent les clients, les employés et les communautés locales à aider à répandre la joie des Fêtes auprès des familles séjournant à la Maison Ronald McDonald à travers le pays pendant que leur enfant reçoit des soins médicaux essentiels.

Dilawri propulse l’esprit des Fêtes pour soutenir la Maison Ronald McDonald. (Groupe CNW/Groupe de compagnies Dilawri)

Chaque concession franchisée Dilawri servira de point de collecte pour la campagne Propulsez l'esprit des Fêtes, encourageant les dons de cadeaux neufs et non emballés correspondant à des articles qui figurent dans la liste de souhaites des Fêtes de la Maison Ronald McDonald. Avec chaque boîte de collecte livrée, Dilawri fournira également une trousse de départ constituée de cadeaux, comprenant des articles tels que des couvertures, des sacs à dos, des tuques et des crayons de couleur, afin d'encore renforcer son engagement envers la Maison Ronald McDonald et les familles qu'elle soutient. Ensemble, ces efforts contribueront à apporter réconfort et joie aux familles dont les enfants sont malades.

« Chez Dilawri, nous croyons en l'importance de redonner aux communautés qui nous soutiennent à travers le Canada », a dit Virginie Aubert, vice-présidente du marketing et des communications chez Dilawri. « En nous associant à la Maison Ronald McDonald, nous pouvons faire une différence importante pour les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin, tout en rassemblant nos concessionnaires et nos employés autour d'un objectif commun pendant cette période des Fêtes. »

La campagne de cette année vise à soutenir plus de 2 000 familles à travers le Canada qui vont passer la période des Fêtes dans des Maisons Ronald McDonald pendant que leur enfant reçoit des soins médicaux essentiels.

« Quand un enfant est gravement malade ou blessé, avoir sa famille à ses côtés fait toute la différence », a déclaré Denise Kinghorn, directrice du développement de la Maison Ronald McDonald de l'Alberta. « Cela est particulièrement vrai pendant les Fêtes. Grâce à la générosité de partenaires comme Dilawri, nous pouvons rendre les Fêtes un peu plus joyeuses pour les familles et les enfants séjournant à la Maison Ronald McDonald. »

Tous les articles donnés seront collectés et livrés aux établissements désignés de la Maison Ronald McDonald le 16 décembre afin que les familles reçoivent leurs cadeaux à temps pour les Fêtes. Les Canadiens sont encouragés à apporter un cadeau neuf et non emballé chez leur concessionnaire franchisé Dilawri le plus proche avant le 12 décembre.

Pour en savoir plus ou trouver un concessionnaire Dilawri près de chez vous, visitez dilawri.ca/OMRM.

Au sujet de Dilawri

Entreprise privée en activité depuis 1984, Dilawri poursuit sa tradition d'excellence en tant que plus grand groupe automobile au Canada. La compagnie représente 38 des marques automobiles les plus appréciées au monde dans 85 concessions franchisées au Canada et aux États-Unis. Dilawri est engagée à être un chef de file dans les communautés qu'elle sert, ainsi qu'en affaires. Depuis 2002, la Fondation Dilawri a versé des millions de dollars à un large éventail de causes caritatives.

Pour en savoir plus sur Dilawri, visitez dilawri.ca

Au sujet de la Maison Ronald McDonald

La Maison Ronald McDonald fournit un service essentiel à travers le Canada en tant que seul organisme permettant d'accéder au système de soins pédiatriques du pays. Au Canada, la Maison Ronald McDonald est active à l'échelle nationale et a soutenu plus de 28 000 familles pendant que leur enfant se faisait soigner en 2024. En allégeant à la fois les fardeaux financiers et émotionnels, la Maison Ronald McDonald permet aux familles de se consacrer à ce qui compte le plus : prendre soin de leur enfant malade.

SOURCE Groupe de compagnies Dilawri

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Virginie Aubert, V.-P., Marketing et communications, Groupe de compagnies Dilawri, [email protected]; Suzanne Pescod, Directrice du marketing et des communications, Maison Ronald McDonald de l'Alberta, [email protected]