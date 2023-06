Les grappes mondiales d'innovation s'unissent pour soutenir la commercialisation des technologies quantiques.

OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - NGen, l'organisation dirigée par l'industrie qui gère la grappe mondiale d'innovation du Canada pour la fabrication de pointe, et DIGITAL, la grappe mondiale d'innovation du Canada pour les technologies numériques, se sont associées pour lancer de nouveaux projets d'une valeur de 30 millions de dollars afin de stimuler la commercialisation des technologies quantiques. Ces grappes s'appuient sur la Stratégie quantique nationale du Canada pour réaliser des projets de commercialisation dirigés par l'industrie qui utilisent les technologies quantiques pour résoudre les problèmes de l'industrie et de la société. Les grappes tirent parti de leurs réseaux transnationaux pour déployer le leadership mondial du Canada en matière de recherche et de développement et offrir des avantages industriels stratégiques grâce à l'utilisation des technologies quantiques émergentes.

Dans le cadre de la Stratégie quantique nationale, DIGITAL et NGen recevront 14 millions de dollars au total pour faire progresser la commercialisation de produits, de services et de technologies reposant sur les avancées de la science quantique. Les grappes cherchent à tirer parti du financement de la Stratégie quantique nationale pour attirer plus de 30 millions de dollars d'investissements au total et concentreront leurs projets sur trois catégories clés de technologies quantiques, à savoir :

Les capteurs quantiques -- systèmes quantiques à base de puces, imageurs photoniques et transducteurs;





Les réseaux quantiques -- communications quantiques, distribution quantique de clés, Internet quantique;





L'informatique quantique -- logiciels quantiques, cryptographie, algorithmes, traitement des informations, applications hybrides, matériel et intergiciels.

Dans les semaines à venir, les grappes fourniront davantage d'informations sur les mécanismes du programme, notamment sur les secteurs prioritaires pour les soumissions, l'appel de propositions officiel, les délais pour les soumissions et les critères d'admissibilité pour les projets.

DIGITAL et NGen invitent les personnes et les organisations qui souhaitent recevoir des mises à jour ou qui aimeraient en savoir plus sur cette opportunité à s'inscrire pour recevoir des notifications en remplissant le formulaire à l'adresse suivante quantumadvantage.ngen.ca.

CITATIONS

« Les grappes mondiales d'innovation du Canada stimulent l'innovation dans notre pays et dans tous nos secteurs d'activité. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets de pointe qui stimuleront la commercialisation des technologies quantiques, façonneront l'avenir et soutiendront une économie résiliente, apportant ainsi à notre pays un avantage concurrentiel pour les décennies à venir. J'ai hâte de voir ce partenariat entre les deux centres d'innovation mondiaux, ainsi que leurs projets, porter leurs fruits, alors que nous construisons un secteur quantique prospère. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Chez NGen, nous croyons que la transformation numérique au sein de la fabrication de pointe enrichira la vie des Canadiens et Canadiennes en leur apportant de meilleurs produits, de bons emplois et une croissance économique. La technologie quantique offrira non seulement une puissance de calcul exponentielle permettant de créer des produits et des processus intelligents et sûrs, mais elle ouvrira également la voie à une nouvelle génération de matériaux, de capteurs et de microélectronique qui révolutionneront de nombreux secteurs de l'industrie. Le Canada a une longueur d'avance. NGen s'engage à conserver cet avantage. »

- Jayson Myers, directeur général, NGen

« DIGITAL fait progresser la santé humaine, améliore la santé environnementale et construit un Canada plus inclusif et plus prospère grâce au développement et au déploiement des technologies numériques. Nous sommes ravis de nous associer à NGen et de tirer parti de l'expertise et de l'expérience de nos deux organisations pour maximiser les opportunités économiques pour l'industrie canadienne et apporter des avantages concrets aux Canadiens et Canadiennes. »

Sue Paish, directrice générale, DIGITAL

« Ce partenariat entre NGen et DIGITAL pour lancer 30 millions de dollars de nouveaux projets quantiques est une étape importante vers la mise en œuvre de la Stratégie quantique nationale du Canada. Le Canada est depuis longtemps un chef de file dans le développement de technologies de pointe, et cette initiative est essentielle pour renforcer sa position avec des produits et des services commerciaux et des technologies commerciales. Grâce à de tels projets, le Canada peut obtenir des avantages en matière de compétitivité et de sécurité nationale qui auront des répercussions durables pour les générations à venir. »

- Dr Stephanie Simmons, coprésidente du conseil consultatif pour la Stratégie quantique nationale du Canada

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui gère la grappe mondiale d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Sa mission est de contribuer à la mise en place de capacités de fabrication de pointe de premier plan au Canada de manière à en faire profiter les Canadiens et Canadiennes. NGen cherche à renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien aux initiatives de développement de la main-d'œuvre et aux projets d'innovation menés par les entreprises qui visent à développer, à appliquer ou à étendre des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue d'une commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

À propos de DIGITAL

DIGITAL soutient la croissance des entreprises canadiennes grâce au développement, à l'adoption et au déploiement de technologies fabriquées au Canada et en collaborant avec l'industrie pour développer une main-d'œuvre compétente dans le domaine numérique afin d'avoir un impact positif sur la vie des habitants et habitantes du pays. L'accent est mis sur la santé et le bien-être, la promotion de la santé environnementale et le soutien aux initiatives de développement des talents et des capacités : DIGITAL réunit des entreprises, des instituts de recherche, la communauté et la fonction publique pour résoudre certains des plus grands défis de l'industrie et de la société, produisant ainsi des résultats qui sont meilleurs et plus rapides que ce qu'une organisation pourrait accomplir seule. Grâce à un modèle puissant qui associe la collaboration intersectorielle, la création de propriété intellectuelle canadienne et le co-investissement axé sur les résultats, DIGITAL libère le potentiel de l'industrie canadienne, lui offrant ainsi la renommée et la réussite dans le monde numérique. Le Canada prend déjà une longueur d'avance. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.digitalsupercluster.ca/fr

