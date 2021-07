MNP Services numériques et Digital Embrace s'unissent pour soutenir la croissance des clients, leur procurer un avantage

concurrentiel et maximiser le rendement de leurs investissements technologiques

CALGARY, AB, le 26 juill. 2021 /CNW/ - La société de solutions numériques Digital Embrace fusionnera avec MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de services-conseils au Canada, avec prise d'effet le 1er septembre 2021. L'opération vient accroître la capacité de Digital Embrace à aider ses clients tout en renforçant l'une des sphères de la pratique numérique de MNP (services-conseils technologiques et numériques), plus précisément celles fondées sur Microsoft Dynamics 365, notamment la gestion des cas, la gestion des subventions et du financement, la gestion de la base de registres, la gestion des licences et le service client.

« Les besoins des organisations canadiennes évoluent rapidement, surtout au lendemain d'un événement comme la pandémie. Notre objectif est d'être continuellement à l'écoute de nos clients pour savoir comment les épauler, a souligné Sean Devin, leader national de la pratique numérique de MNP. Malgré le passage du temps, nos objectifs d'affaires demeurent essentiellement les mêmes - s'il y a une chose que nous avons apprise durant la pandémie, c'est que les entreprises cherchent plus que jamais à être efficaces, à bien servir leurs clients et à poursuivre leur croissance. Cette fusion montre notre engagement à toujours innover, notamment par l'emploi de nouvelles technologies, pour que nos clients réalisent leur plein potentiel. »

Située à Richmond Hill, en Ontario, Digital Embrace propose une panoplie de solutions par la plateforme D365 qui permettent aux organisations du secteur public de servir leurs clients au moyen de solutions infonuagiques.

« Récemment, nous avons eu l'occasion de travailler avec MNP Services numériques dans le cadre de mandats pour des clients communs. Nous avons vite constaté que ce cabinet national partageait nos valeurs et le même souci de fournir un service attentionné aux clients, a précisé Henry Fong, associé directeur principal au sein de Digital Embrace. Nous cherchons sans cesse à trouver de nouveaux moyens d'aider nos clients à réaliser leurs ambitions. En nous joignant à MNP, nous accédons à davantage de ressources et de spécialistes, ainsi qu'à un plus large éventail de champs de compétence pour offrir encore plus de valeur à notre clientèle et une carrière épanouissante à notre personnel. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance pointue des principaux secteurs et domaines d'affaires. En plus de ses services de fiscalité et de comptabilité, MNP propose également un large éventail de services de consultation et de services-conseils. La pratique numérique de MNP est l'une de celles qui connaît le plus grand essor au sein du cabinet.



« Au cours des dernières années, MNP a étoffé sa gamme de services, notamment pour bonifier ses ressources en misant sur la diversité des compétences et des expériences, toujours dans le but d'offrir davantage de solutions à ses clients, a ajouté M. Devin. Cette fusion est une décision stratégique qui vient enrichir l'expertise de notre équipe numérique partout au pays. Nous pourrons ainsi apporter encore plus de valeur à nos clients, maintenant et dans l'avenir. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

MNP est l'un des plus importants cabinets de services-conseils au Canada. Il offre notamment des services de comptabilité et de fiscalité, des solutions numériques ainsi que des services de consultation. Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, le cabinet répond avec fierté aux besoins des particuliers, des sociétés ouvertes et des entreprises à capital fermé depuis plus de 60 ans. Grâce aux liens solides qu'il établit avec eux, MNP peut offrir à ses clients des stratégies sur mesure et une perspective locale pour les guider vers la réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.mnp.ca .

À propos de Digital Embrace

Digital Embrace fournit une gamme de solutions sur mesure à ses clients de partout au Canada, à partir de son bureau de Richmond Hill, en Ontario. L'équipe de professionnels dévoués de Digital Embrace crée de la valeur pour ses clients au moyen de la plateforme Microsoft Dynamics 365, qui peut être déployée comme solution pour la gestion des cas, les ventes, le marketing et le service client. Microsoft Dynamics 365 est une plateforme d'exploitation extensible qui permet aux entreprises de servir leurs clients par la technologie infonuagique.

SOURCE MNP LLP

Renseignements: Nick Greenfield, Vice-président au marketing, MNP, 403.536.5552, [email protected]; Henry Fong, Associé directeur principal, Digital Embrace, 905.695.1313, mailto:[email protected]@digitalembrace.com

Liens connexes

http://www.mnp.ca