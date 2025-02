MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Digicast, entreprise technologique québécoise spécialisée dans les solutions de diffusion virtuelle et hybride, annonce aujourd'hui l'acquisition de Resolve Collaboration, un acteur clé du secteur basé en Ontario. Cette transaction stratégique marque un tournant majeur pour Digicast, consolidant sa position de leader au Canada et ouvrant la voie à une expansion future sur le marché nord-américain.

Fondée à Montréal en 2006, Digicast s'est imposée comme une référence en solutions de diffusion virtuelle et hybride. Grâce à ses plateformes propriétaires de la suite icastGo et icastPro, elle offre des solutions de webdiffusion adaptées aux communications d'affaires, allant des webinaires interactifs aux événements d'envergure, en passant par les assemblées générales et les conférences. En alliant son expertise en gestion et production événementielle et en accompagnement technique, Digicast aide les organisations à maximiser l'impact de leurs communications numériques, tout en assurant une expérience fluide et professionnelle. Cette approche lui a permis de bâtir des relations solides avec des entreprises et institutions de premier plan à travers le Canada.

De son côté, Resolve Collaboration s'est distinguée depuis plus de 20 ans par ses solutions complètes de webdiffusion, de webinaires et de diffusion en direct, avec un service d'assistance technique personnalisé pour des outils tels que Zoom, Teams et Webex. L'entreprise s'est également spécialisée dans la coordination de services linguistiques, incluant l'interprétation simultanée, la traduction en langue des signes et le sous-titrage codé, favorisant ainsi une communication fluide et inclusive lors des événements virtuels.

« Cette acquisition marque une nouvelle étape dans notre ambition de devenir le chef de file de notre secteur », déclare Jonathan Hakim, président-directeur général de Digicast. « En intégrant l'expertise et les solutions de Resolve Collaboration à nos technologies de pointe et à notre savoir-faire, nous élargissons notre offre de services et renforçons notre capacité à répondre aux besoins diversifiés de notre clientèle, ce qui favorisera notre croissance accélérée. »

« Notre alliance est bien plus qu'une expansion géographique. C'est la rencontre de deux équipes animées par la même passion pour l'innovation », ajoute Michael J. Levesque, directeur général de Resolve Collaboration. « Ensemble, nous bonifions notre expertise et créons de nouvelles opportunités pour nos clients, nos employés et nos partenaires. »

Dans un contexte où la demande pour les solutions de webdiffusion et d'événements hybrides ne cesse d'augmenter et d'évoluer, cette acquisition permet à Digicast de consolider sa position de leader tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance sur les marchés canadien et nord-américain.

À propos de Digicast

Fondée à Montréal en 2006, Digicast est un leader canadien et un pionnier de la webdiffusion et de la diffusion en direct. Avec près de 20 ans d'innovation et d'amélioration continue, l'entreprise s'est forgé une réputation d'excellence grâce à la qualité de ses solutions techniques, son service client exceptionnel et son expertise en gestion d'événements d'affaires. Digicast est également la seule entreprise de son secteur à satisfaire à la norme de sécurité ISO 27001, ce qui lui permet d'offrir ses solutions aux grandes organisations exigeant des standards élevés en matière de cybersécurité.

À propos de Resolve Collaboration

Depuis 2005, Resolve Collaboration s'est distinguée comme un acteur clé de la collaboration numérique, offrant des solutions avancées pour les événements virtuels et hybrides. Basée à Toronto, l'entreprise propose des services de webdiffusion, d'interprétation simultanée et de gestion technique assurant des expériences interactives, inclusives et de haute qualité. Grâce à son expertise et à sa passion pour l'innovation, Resolve Collaboration aide ses clients à optimiser leurs communications numériques en offrant des événements virtuels plus engageants et inclusifs.

