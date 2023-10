BOUCHERVILLE, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Dick's Lumber, une enseigne de RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, a réalisé aujourd'hui l'acquisition de ZyTech Building Systems, un leader en matière de fabrication et de distribution de matériaux de construction et de produits de bois d'ingénierie. Il s'agit de la première acquisition stratégique pour Dick's Lumber sous la propriété de la société de capital-investissement Sycamore Partners.

Cette transaction permettra à Dick's Lumber de prendre de l'expansion dans le domaine de la conception et de la fabrication pour mieux servir les promoteurs et constructeurs dans l'Ouest du Canada. La combinaison des activités apportera de précieuses ressources aux deux entreprises et offrira davantage de valeur à la clientèle grâce à des capacités renforcées, à une plus grande disponibilité des produits et à des talents de première classe.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de ZyTech au sein des familles Dick's Lumber et RONA », explique Andrew Iacobucci, chef de la direction de RONA inc. « ZyTech est un joueur d'envergure dans son domaine. Cette acquisition renforcera notre position sur les marchés de l'Alberta et de la Saskatchewan afin d'améliorer la manière dont nous servons nos précieux clients. »

« ZyTech est connue pour fournir à ses clients un excellent service et des produits de qualité supérieure. Nous nous réjouissons de pouvoir encore mieux servir notre clientèle grâce aux activités combinées de Dick's Lumber et de ZyTech », a déclaré Paul McKeown, président de Dick's Lumber. « La combinaison de ces deux entreprises très complémentaires profitera à toutes les parties prenantes, y compris au personnel dévoué de ZyTech. Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre sous la propriété de RONA », a ajouté Mike Powell, président et chef de la direction de ZyTech Building Systems.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA +, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. a accompagné les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

À propos de Dick's Lumber

Dick's Lumber fournit du bois et des matériaux de construction à ses clients partout en Colombie-Britannique, en Alberta et dans le monde depuis 1964. Nous sommes déterminés à fournir des produits et des services de haute qualité pour soutenir la construction résidentielle et commerciale, les applications industrielles, la gestion immobilière et bien plus encore. Dick's Lumber, c'est là Où les constructeurs achètent! www.dickslumber.com

À propos de ZyTech Building Systems LP

ZyTech est un fabricant, un innovateur et un distributeur de matériaux de haute qualité pour le secteur de la construction. Nous sommes déterminés à fournir des produits et des services de qualité supérieure grâce à des relations solides avec nos clients, nos communautés, nos fournisseurs et nos employé(e)s. Grâce à la recherche et au développement de produits, nous nous efforçons de continuellement mettre au point les procédures les plus efficaces, les plus performantes et les plus avancées, afin de fournir le meilleur produit à nos clients, dans les meilleurs délais. www.zytechtruss.com

