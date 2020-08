Le leader canadien des soins virtuels s'appuie sur son expertise en matière de technologie des soins de santé pour offrir de nouveaux services et un soutien aux employés canadiens

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW/ - Le leader canadien des soins virtuels Dialogue élargit ses services de santé avec un programme d'aide aux employés (PAE) afin de mieux répondre aux besoins des employeurs et de leurs équipes à travers le pays.

La nouvelle solution du PAE de Dialogue, disponible sur le Web et sur les téléphones cellulaires, aidera les membres à éviter les longs appels et les transferts, les soins impersonnels et les répertoires de ressources peu utiles, en les mettant rapidement en communication avec le bon professionnel. Elle sera intégrée directement aux services de santé virtuelle de Dialogue. Les employés bénéficieront d'un accès rapide et virtuel à des praticiens de multiples disciplines, notamment la santé mentale, les services financiers, le droit, l'orientation professionnelle et la gestion de crise. Les utilisateurs bénéficient d'une continuité de service totale, ce qui crée une expérience plus personnalisée avec des suivis après chaque consultation.

Dialogue tire parti de sa technologie exclusive pour améliorer l'expérience des membres du PAE, dont l'accent est mis sur l'accès rapide à une équipe multidisciplinaire virtuelle de professionnels et sur la continuité de service, ce qui permet d'obtenir des résultats réels et mesurables pour les employeurs partout au Canada.

«Alors que la santé et le bien-être continuent d'être une priorité absolue pour les organisations, il est essentiel que nous rendions plus simple l'accès à des outils importants comme les programmes d'aide aux employés et que nous fassions en sorte que les gens puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin, dès qu'ils en ont besoin », déclare Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation de Dialogue. « Nous mettons en place une solution à guichet unique qui fait tomber les barrières des modèles de soins actuels et permet aux gens de prendre leur santé en main ».

Les PAE sont financés par les employeurs et offrent aux travailleurs des services de soutien à court terme gratuits et confidentiels, y compris des évaluations et des conseils pour les aider à gérer leurs difficultés personnelles et professionnelles. Bien que la demande de PAE ait augmenté alors que de plus en plus de Canadiens luttent contre les effets mentaux et physiques de la pandémie, la navigation de ces services traditionnels peut être un processus lourd et complexe, créant des obstacles pour les personnes qui ont un besoin d'aide immédiat. Les délais d'attente pour obtenir du soutien avec les solutions actuelles sont notoirement longs, ce qui réduit leur efficacité.

Développée en partenariat avec des clients existants et des organisations canadiennes de renom, la plateforme PAE Dialogue sera lancée à l'automne 2020 et sera offerte sur une base « par employé, par mois », en commençant par les clients existants avant son lancement commercial complet. Les organisations intéressées par les services novateurs de PAE de Dialogue peuvent s'inscrire sur le site https://pages.dialogue.co/fr/pae/ pour en savoir plus et pour connaître les possibilités tarifaires de lancement.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels s'adressant exclusivement aux organisations d'envergure mondiale.

