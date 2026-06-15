Dialogue lance le premier programme canadien de Deuxième avis médical au pays

Un nouveau programme qui donne à la population canadienne accès à des évaluations indépendantes effectuées par un réseau de spécialistes canadiens, dans un vaste éventail de spécialités médicales et en santé mentale.

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (« Dialogue ») est fière d'annoncer que son programme de Deuxième avis médical (DAM) est désormais offert aux employeurs partout au Canada. Déjà accessible à plus d'un million de personnes au Canada, ce programme est le premier service de deuxième avis médical, axé sur le patient, au pays, offert grâce à un vaste réseau de spécialistes canadiens.

Dialogue Deuxième avis médical (DAM) Logo de Dialogue Technologies de la Santé inc.

Conçu spécifiquement pour la population canadienne, le programme offre un accès flexible à des évaluations indépendantes de diagnostics et de plans de traitement complexes, réalisées par des spécialistes issus des principales universités et des grands hôpitaux du Canada. Une équipe de soins dévouée de Dialogue accompagne les membres de la prise en charge au suivi, leur offrant une orientation claire et concrète sur leur diagnostic et leurs options de traitement. Le programme s'appuie également sur un réseau de partenaires académiques qui comprend le Canadian Institute for the Transfer of Knowledge (« CITE », une organisation de médecins affiliée à l'Université McMaster). Grâce à cette collaboration, Dialogue intègre la profondeur de la médecine académique universitaire à la prestation virtuelle de soins pour les Canadiens et les Canadiennes.

Jusqu'à présent, de nombreuses personnes au Canada à la recherche d'un deuxième avis médical sur un diagnostic se tournaient vers des services bâtis autour de spécialistes internationaux et établis aux États-Unis, devant ensuite traduire elles-mêmes les recommandations reçues vers ce qui est réellement disponible, accessible et abordable au Canada. Le DAM de Dialogue, conçu spécifiquement pour la population du Canada et offert par des spécialistes canadiens, regroupe trois services que les membres peuvent utiliser individuellement ou en combinaison, tous accessibles à partir d'un point d'entrée unique sur l'application mobile et Web de Dialogue, ou par l'intermédiaire du centre d'appels de Dialogue :

Deuxième avis d'expert : offre aux membres un accès à des DAM émis par des experts médicaux sur un diagnostic ou un plan de traitement existant pour une condition physique ou de santé mentale.





: offre aux membres un accès à des DAM émis par des experts médicaux sur un diagnostic ou un plan de traitement existant pour une condition physique ou de santé mentale. Orientation en santé mentale : aide les membres à mieux comprendre leurs besoins en santé mentale et offre un soutien d'orientation personnalisé vers des ressources externes telles que des groupes de soutien communautaires ou en ligne et des fournisseurs spécialisés en santé mentale.





: aide les membres à mieux comprendre leurs besoins en santé mentale et offre un soutien d'orientation personnalisé vers des ressources externes telles que des groupes de soutien communautaires ou en ligne et des fournisseurs spécialisés en santé mentale. Trouver un médecin spécialiste : un service de recherche de type concierge qui aide les membres à trouver le bon médecin spécialiste et le bon établissement.

Tout au long du parcours, les membres sont accompagnés par une équipe de soins dévouée de Dialogue. La même équipe suit le dossier depuis la prise en charge jusqu'à la remise du rapport, recueille les dossiers médicaux, prépare le cas pour le spécialiste examinateur et accompagne le membre dans la lecture du rapport final. La continuité des soins est un principe directeur chez Dialogue. La recherche d'un DAM est rarement un moment facile, et le DAM de Dialogue est conçu pour que les membres se sentent pleinement soutenus à chaque étape.

« Un deuxième avis est souvent demandé dans l'un des moments les plus incertains de la vie d'une personne, et l'expérience d'en obtenir un ne devrait pas ajouter à ce stress », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Le DAM de Dialogue est conçu pour que les membres puissent aller de l'avant avec plus de confiance à l'égard de leur diagnostic et de leur plan de traitement, soutenus par une équipe de soins canadienne et un réseau de spécialistes canadiens qui comprennent le système dans lequel ils évoluent. »

Le DAM de Dialogue s'appuie sur un réseau de partenaires académiques et cliniques à travers le Canada qui renforce la liste de spécialistes du programme et son cadre de qualité. Parmi ces partenaires, le rôle de CITE reflète son mandat plus large de soutenir le transfert des connaissances cliniques fiables vers la pratique, en travaillant avec des professionnels de la santé, des leaders académiques et des experts cliniques partout au pays pour soutenir des soins fondés sur des données probantes, la formation professionnelle et le transfert pratique des connaissances.

« CITE est fier de collaborer avec Dialogue à un programme qui contribue à rendre l'expertise des spécialistes canadiens plus accessible aux patients et aux familles aux moments où la clarté compte le plus », a déclaré Nicola Otter, directrice générale de CITE. « Les deuxièmes avis ne servent pas seulement à confirmer un diagnostic ou un plan de traitement. Ils aident aussi les gens à comprendre leurs options, à poser de meilleures questions et à se sentir plus confiants dans la prochaine étape de leurs soins. Ce programme reflète le type de transfert de connaissances pratique et fondé sur des données probantes que CITE a été créé pour soutenir. »

« Cette collaboration crée une occasion unique de connecter les Canadiens à la profondeur de l'expertise clinique et scientifique présente au sein de la communauté médicale de McMaster », a déclaré le Dr Haroon Yusuf, médecin responsable de CITE pour le programme de deuxième avis médical et professeur agrégé de médecine à l'Université McMaster. « McMaster abrite des cliniciens, des chercheurs et des éducateurs de premier plan qui travaillent à l'avant-garde des soins, et CITE contribue à traduire cette expertise en un service pratique de deuxième avis pour les patients et les familles qui naviguent à travers des décisions de santé complexes. »

Le DAM de Dialogue est offert aux membres admissibles et à leurs personnes à charge. Le programme est offert aux employeurs canadiens, aux assureurs et aux promoteurs de régime à titre de service autonome ou dans le cadre de la Plateforme de santé intégrée de Dialogue, aux côtés des Soins primaires, du Programme d'aide aux employés, de Santé mentale+, de l'offre Santé des femmes et de la famille et du programme Bien-être.

Le DAM de Dialogue accompagne les Canadiens et Canadiennes dans un éventail croissant de sous-spécialités médicales et de santé mentale, la préparation des dossiers et l'examen par les spécialistes étant pris en charge par l'équipe de soins de Dialogue. Cela témoigne de l'engagement continu de Dialogue à offrir des expériences de soins intégrées, fondées sur des données probantes et conçues pour le contexte canadien.

À propos de Dialogue

Dialogue est le principal fournisseur canadien de soins de santé et de bien-être virtuels, offrant un accès rapide et sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de professionnels de la santé interne, la plateforme Dialogue sert les employeurs et les organisations qui priorisent la santé et le bien-être de leurs employés, leurs membres et leurs familles. La plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui centralise tous les programmes dans une application unique et conviviale, offrant un accès aux services 24 heures sur 24, 365 jours par année, depuis un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette. Dialogue est le premier et le seul fournisseur de soins virtuels à avoir obtenu l'agrément avec mention d'honneur d'Agrément Canada, une validation par un tiers des plus hauts niveaux de sécurité, de qualité et d'expérience des membres.

SOURCE Dialogue Technologies de la Santé inc.

Pour plus de renseignements : Katherine Hackett, spécialiste, politiques publiques et communications, [email protected] | 819-574-3503