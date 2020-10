La transaction répond à la demande croissante de services de PAE et accélère le leadership de Dialogue sur le marché canadien

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le leader canadien des soins virtuels Dialogue a annoncé l'acquisition de l'un des chefs de file canadiens de services de santé et de bien-être au travail, Optima Santé globale . Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance accélérée de Dialogue, qui s'appuie sur sa technologie de soins de santé afin de répondre à la demande croissante de services de santé et de bien-être pour les employeurs et leurs équipes à travers le pays.

Fondée en 1993, Optima Santé globale est l'un des principaux fournisseurs canadiens de programmes d'aide aux employés (PAE), de services de réadaptation professionnelle et de gestion de l'invalidité, avec un réseau de plus de 3 000 praticiens multidisciplinaires aux pays et plus de deux millions de membres. La combinaison de l' offre novatrice de PAE de Dialogue et des 27 années d'expérience d'Optima dans le domaine en fait la combinaison parfaite pour que les Canadiens bénéficient enfin de l'expérience de qualité qu'ils méritent.

Cette année, le secteur de la télémédecine a connu une croissance exponentielle, représentant un marché estimé à 2 milliards de dollars au Canada. L'acquisition d'Optima Santé globale représente une étape charnière quant au leadership de Dialogue sur le marché et établit sa plateforme de soins virtuels comme une plateforme de santé et de bien-être entièrement intégrée pour les organisations canadiennes.

« Tirer parti de l'expertise et du leadership d'Optima est essentiel au succès de notre expansion sur le marché prometteur du PAE au Canada », a déclaré Cherif Habib, co-fondateur et PDG de Dialogue. « Cette acquisition place Dialogue parmi les principaux fournisseurs de PAE au pays et nous permettra d'offrir notre technologie innovante à des millions de nouveaux utilisateurs ».

Les PAE sont financés par les employeurs et offrent aux travailleurs des services de soutien à court terme gratuits et confidentiels, y compris des évaluations et des conseils pour les aider à gérer leurs difficultés personnelles et professionnelles. Par ailleurs, de plus en plus de Canadiens ressentent les effets physiques et mentaux de la pandémie mondiale et Dialogue a récemment annoncé son intention de transformer l'expérience des PAE, en mettant l'accent sur un accès plus rapide à des équipes multidisciplinaires virtuelles de professionnels et sur une continuité totale du service.

« Optima a toujours été à l'avant-garde des services intégrés de santé et de bien-être, et nous pensons que cette acquisition est le meilleur moyen d'innover tout en continuant à offrir le meilleur service à nos membres », a déclaré François Laflamme, président d'Optima Santé globale. « Nous sommes heureux de l'engagement de Dialogue à moderniser les PAE et de l'opportunité de poursuivre notre mission d'offrir une expérience de bien-être physique et psychologique de qualité à un plus grand nombre de Canadiens ».

Au début de 2020, Dialogue a conclu l'acquisition de la société allemande de services de santé et de sécurité au travail (SST) ARGUMED Consulting Group GmbH , jetant ainsi les bases de son expansion sur les marchés européens. Depuis sa création, Dialogue a franchi d'importantes étapes opérationnelles et technologiques, tout en bénéficiant de l'appui financier d'investisseurs renommés. En 2020, Dialogue a engagé des centaines de nouveaux employés en 100 jours pour répondre à la demande croissante de services de soins virtuels dans le cadre de la pandémie mondiale.

À propos de Dialogue Technologies inc.

Dialogue est le principal fournisseur canadien de soins virtuels, pionnier des services de santé en ligne dédiés exclusivement aux organisations qui souhaitent améliorer la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs familles. La plateforme de santé et de bien-être novatrice de Dialogue donne accès à une variété de services de qualité, notamment des soins primaires, des services de santé mentale et des ressources du programme d'aide aux employés (PAE) à des millions de Canadiens, offrant une approche multidisciplinaire et une continuité des soins.

À propos d'Optima Santé globale

Fondée en 1993, Optima Santé globale est connue pour son approche intégrée de la santé et du bien-être au travail. Les programmes et services innovants d'Optima aident les entreprises à réduire leurs coûts liés à l'absentéisme et à améliorer la santé de leurs employés et de leur organisation.

Grâce à sa spécialisation dans la prévention, l'intervention et la postvention, Optima aide les travailleurs de tous les domaines à maintenir ou à recouvrer leur santé, tant physique que psychologique.

L'expertise intégrée d'Optima leur permet d'agir efficacement à tous les niveaux : sensibilisation et formation, programme d'aide aux employés (PAE), soutien aux gestionnaires, gestion du handicap, soutien aux personnes handicapées, intervention précoce, réadaptation, intégration d'habitudes de vie saines, etc.

