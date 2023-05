MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Diagram a annoncé aujourd'hui avoir levé plus de 100 millions de dollars pour son dernier fonds, Diagram Ventures III L.P. (« DVLP III »), dépassant ainsi son objectif initial. La firme a également annoncé l'arrivée de deux entrepreneurs et investisseurs accomplis, Steve Schultz et Ken Nguyen , qui renforceront davantage la plateforme Diagram.

« Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons levé plus de 100 millions de dollars pour notre prochain fonds, DVLP III », a déclaré Paul Desmarais III, cofondateur et président du conseil d'administration de Diagram. « Nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance de nos investisseurs, qui démontre la force de notre modèle et la valeur que nous avons créée pour toutes les parties prenantes. »

Le fonds se concentrera sur la création de partenariats avec des entrepreneurs pour valider, lancer et développer rapidement des entreprises technologiques dans les secteurs de la fintech et du web3, en tirant parti de l'expertise et de l'écosystème uniques de Diagram. De plus, dans le cadre de DVLP III, Diagram a également annoncé l'expansion de sa stratégie d'investissement pour investir dans des entreprises en phase de démarrage déjà existantes.

« Notre vision a toujours été de nous concentrer sur un petit nombre d'idées que nous travaillons, dé-risquons et co-créons avec des fondateurs exceptionnels », a déclaré François Lafortune, cofondateur et PDG de Diagram. « Bien que notre objectif principal demeure la création d'entreprises à partir de zéro, nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre stratégie et d'aider davantage d'entrepreneurs innovateurs à réaliser leur plein potentiel. »

De plus, Diagram a annoncé l'arrivée de deux nouveaux associés, Steve Schultz et Ken Nguyen, à son équipe de direction. Steve et Ken apportent une expérience significative dans les domaines de la fintech et du web3, respectivement. Basés en Californie, leurs expertise et vastes réseaux bénéficieront grandement aux fondateurs et sociétés en portefeuille de Diagram, tout en renforçant la présence de Diagram aux États-Unis.

Steve a précédemment occupé des postes de direction chez Amazon Web Services (AWS), où il a dirigé leur partenariat avec Y Combinator, et a servi comme Venture Partner chez F-Prime Capital dans l'équipe d'investissement fintech. Steve a également été Chef des Opérations de Check, un service de paiements mobiles, où il a dirigé les efforts de développement de produit, de partenariats et de mise en marché, depuis la conception de l'entreprise jusqu'à son acquisition par Intuit.

Ken a précédemment lancé et géré Insight Capital, une société indépendante d'investissement et de conseil axée sur le web3, la blockchain et les actifs numériques, et a été Directeur Général chez McCourt Global, où il a incubé et investi dans des entreprises en phase de démarrage à l'intersection de la technologie, des sports, des médias et de l'immobilier. Ken a également travaillé précédemment chez Blackstone, où il a dirigé 16 transactions de restructuration et de fusion et acquisition.

À propos de Diagram

Diagram est une société de capital de risque qui conçoit et lance des entreprises technologiques dans les secteurs de la fintech, du web3 et des technologies climatiques. En travaillant en collaboration avec des fondateurs expérimentés, Diagram combine l'accès au capital, le soutien pratique et un vaste écosystème de partenaires pour lancer et développer des entreprises.

Depuis sa création en 2016, Diagram a lancé et investi dans 18 entreprises à travers trois fonds, y compris des entreprises technologiques de premier plan telles que Dialogue , nesto , Novisto , and Synctera . Ensemble, ces 18 entreprises ont amassé plus de 550 millions de dollars en fonds auprès d'investisseurs, créé une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars et créé plus de 1 350 emplois à temps plein. Pour en savoir plus sur Diagram, visitez diagram.ca .

