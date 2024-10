Le Fonds dépasse son objectif de 60 millions de dollars pour faire progresser les solutions climatiques

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Diagram, un important créateur d'entreprise et investisseur soutenu par Sagard, un gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels multistratégies, a annoncé la clôture finale de son Fonds ClimateTech (le Fonds). Le Fonds a dépassé son objectif de 60 millions de dollars, atteignant son plafond de 80 millions de dollars, malgré un contexte de collecte de fonds particulièrement difficile. Parmi les principaux commanditaires, on trouve Sagard, le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de son mandataire Investissement Québec, Exportation et développement Canada (EDC), Fondaction, BDC Capital, Teralys Capital, Mavrik Corp., Desjardins Capital via Capital régional et coopératif Desjardins, et BoxOne Ventures, ainsi que de nombreux autres investisseurs privés.

Le Fonds cherche à créer des entreprises et à investir dans des entreprises qui développent des solutions numériques à faible consommation de capital et qui accélèrent la transition mondiale vers un avenir plus durable. Il s'appuie sur le modèle unique de création d'entreprise de Diagram pour cibler les occasions qui se présentent sur le marché, réunir des équipes fondatrices de haut niveau et atténuer les risques liés à la phase de démarrage grâce à des partenariats stratégiques. Le Fonds investit également dans des entreprises prometteuses en phase de démarrage, obtenues grâce au vaste réseau de Diagram et Sagard, en mettant l'accent sur les entreprises québécoises.

François Lafortune, cofondateur et chef de la direction de Diagram, a déclaré : « L'équipe de Diagram s'est engagée à soutenir les idées et les entrepreneurs qui permettent l'adoption de solutions et de technologies qui résolvent des problèmes environnementaux cruciaux - ce fonds est notre première étape dans ce sens. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs qui partagent notre aspiration à permettre une plus grande innovation climatique. »

Jusqu'à présent, le Fonds a créé deux nouvelles entreprises et d'autres en sont à un stade d'idéation avancé. Le Fonds a créé sa première entreprise, ReliON, à la fin de 2023 et a mené sa ronde de financement de démarrage de 3,0 millions de dollars en juin 2024. ReliON est une société de logiciels qui propose des solutions complètes d'exploitation et de maintenance pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Le Fonds a récemment lancé Lyteflo, une solution d'aide à la vente de véhicules électriques axée sur la santé des batteries. Lyteflo est en train de finaliser sa ronde de financement de démarrage, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2024.

« La confiance et le soutien de Diagram ont été essentiels à la réussite de ReliON », a déclaré Benoit Lacroix, chef de la direction de ReliON. « Nous utilisons le capital nouvellement obtenu pour continuer à développer notre plateforme d'exploitation et de maintenance et étendre nos activités afin de répondre à la demande croissante de solutions de recharge fiables pour les véhicules électriques. »

« Notre mission chez Lyteflo est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques grâce à notre plateforme d'intelligence des batteries et à notre boîte à outils Web complète. J'ai passé plusieurs mois à développer l'occasion Lyteflo avec Diagram et ils ont été un excellent partenaire pratique, allant au-delà du capital et fournissant un soutien immense pour faire avancer notre mission », a ajouté Ryan Osten, chef de la direction de Lyteflo.

Le Fonds est dirigé conjointement par Amélie Foz-Couture et Paul Manias, qui partagent tous deux un engagement fort en faveur de l'innovation durable. Amélie, associée de longue date chez Diagram, a dirigé les activités de création d'entreprises de la société au cours des cinq dernières années. Paul, expert chevronné en technologies climatiques et nouvel associé de Diagram, a cofondé un fonds de capital-risque axé sur les investissements de décarbonisation à un stade avancé et a été directeur général chez OMERS pendant 11 ans dans les secteurs de l'infrastructure et du capital-investissement. Il est également conseiller spécial auprès du Groupe Co-operators dans le domaine des infrastructures résistantes au climat.

« Le changement climatique est le plus grand défi de notre génération et nous avons besoin d'idées ambitieuses et de fondateurs pour le relever », a déclaré Amélie. « Nous sommes ravis de l'impact que nos deux premières entreprises, ReliON et Lyteflo, peuvent avoir sur l'accélération de la transition vers les véhicules électriques et nous attendons avec impatience l'impact que nous pouvons avoir dans d'autres secteurs au fur et à mesure que nous continuons à nous déployer. »

« L'innovation est la clé de la lutte contre le changement climatique. Notre mission, et notre passion, est de soutenir les technologies et les entreprises révolutionnaires qui non seulement relèvent les défis environnementaux actuels, mais ouvrent également la voie à un monde plus durable », a ajouté Paul.

À propos de Diagram

Diagram est un créateur d'entreprise et un investisseur qui gère plus de 400 millions de dollars d'actifs, spécialisé dans le lancement et l'expansion d'entreprises dans les domaines du Web3 et de l'intelligence artificielle ainsi que dans les technologies financières et climatiques. Depuis 2016, Diagram a collaboré avec des fondateurs exceptionnels pour lancer plus de 25 entreprises, en combinant l'accès au capital, un soutien pratique et un profond écosystème de partenaires pour catalyser la croissance d'entreprises qui changent le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site https://diagram.ca/fr/.

