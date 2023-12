MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Diagram, un chef de file en création d'entreprises technologiques, et filiale de Sagard, un gestionnaire global d'actifs alternatifs multi-stratégies, a annoncé la clôture initiale de son nouveau Fonds de Technologie Climatique, levant près de 50 millions de dollars d'engagements en vue d'atteindre son objectif de 60 millions de dollars.

Le gouvernement du Québec, par le biais d'Investissement Québec, et Sagard se sont associés en tant que commanditaires principaux du fonds. Parmi les autres commanditaires importants figurent Mavrik, la société d'investissement privée de Mark Pathy, Fondaction et le Fonds québécois d'amorçage Teralys financé par la CDPQ. Le Fonds a aussi attiré plusieurs investisseurs individuels ayant un désir de contribuer à la transition énergétique.

Le Fonds vise à concevoir et investir dans des entreprises développant des solutions numériques et efficaces en capital qui contribuent à accélérer la transition mondiale vers un avenir plus écologique. Ce dernier bénéficiera du modèle unique de création d'entreprises de Diagram pour identifier les opportunités de marché, assembler des équipes fondatrices de haut calibre et atténuer les risques en phase de démarrage grâce à des partenariats stratégiques. Ce fonds servira également à investir dans des entreprises prometteuses en phase de démarrage identifiées à travers le vaste réseau de Diagram et de Sagard, en mettant l'accent sur les entreprises basées au Québec.

« Le Fonds de technologie climatique Diagram va accélérer l'innovation pour répondre aux défis liés à la lutte contre les changements climatiques. Soutenir des entreprises innovantes, c'est essentiel pour que le Québec se démarque dans ces secteurs stratégiques », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

François Lafortune, cofondateur et président-directeur général de Diagram, a exprimé son enthousiasme pour la nouvelle stratégie : « La création du Fonds de Technologie Climatique Diagram pour lancer et investir dans des entreprises de technologie climatique innovantes marque une étape significative dans notre engagement envers un avenir durable. »

Pour Marc-André Binette, chef adjoint à l'investissement chez Fondaction, « investir dans le Fonds de Technologie Climatique Diagram, c'est pour nous contribuer à la création et à l'épanouissement de jeunes entreprises ayant le potentiel de devenir des championnes de la transition énergétique, une dimension importante de la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'un modèle innovant où la synergie entre l'idéation de solutions, le financement et l'expérience de gestion est très élevée, ce qui devrait profiter à l'ensemble du secteur par le renforcement des meilleures pratiques et tendances. »

« Teralys, en tant que plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada, est fier de contribuer à la création du Fonds de Technologie Climatique Diagram déployant une thèse unique d'investissement dans l'écosystème québécois visant à bâtir de nouvelles entreprises innovantes dédiées à la transition énergétique », a déclaré Béatrice Couture, directrice principale chez Teralys Capital.

Le Fonds sera géré sous la direction conjointe d' Amélie Foz-Couture et de Paul Manias , qui partagent tous deux un fort engagement envers l'innovation durable. Amélie, associée de longue date chez Diagram, dirige les activités de création d'entreprises de la société depuis cinq ans. Paul, un expert chevronné en technologies climatiques et nouvel associé chez Diagram, a précédemment cofondé un fonds de capital-risque axé sur les investissements de décarbonisation à un stade avancé et a été directeur général chez OMERS pendant onze ans dans les groupes d'infrastructures et de capital-investissement. Paul est également conseiller spécial auprès du groupe Co-operators dans le domaine des infrastructures résilientes au climat.

« Le changement climatique est le plus grand défi de notre génération », a affirmé Amélie. « Ayant passé les cinq dernières années chez Diagram à perfectionner notre approche de création d'entreprises, nous avons toujours eu la conviction que les entrepreneurs motivés par une mission sont essentiels pour adresser nos plus grands défis. Je suis très enthousiaste à l'idée d'appliquer notre modèle unique de création d'entreprises à l'industrie des technologies climatiques en partenariat avec Paul Manias, et de collaborer avec des fondatrices et fondateurs extraordinaires pour relever cet impératif générationnel. »

À propos de Diagram

Diagram est une société de capital de risque basée au Québec, qui conçoit, lance, et investit dans des entreprises technologiques innovantes. En collaborant avec des fondateurs expérimentés, Diagram combine l'accès au capital, un soutien étroit et un vaste écosystème de partenaires pour créer et développer des entreprises.

Depuis sa création en 2016, Diagram a lancé et investi dans 23 entreprises, y compris des entreprises technologiques de premier plan telles que Dialogue , nesto , Novisto , et ClearEstate , ayant tous leurs sièges sociaux au Québec. Diagram est fortement engagé dans le développement économique régional, avec plus de 50 % de son capital investi dans des entreprises québécoises, contribuant ainsi directement à la création de plus de 1 200 emplois à temps plein dans la province.

Pour plus d'informations, visitez le site www.diagram.ca.

À propos de Sagard

Sagard est une société de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies comptant plus de 15,7 milliards de dollars d'actifs qui gère un portefeuille diversifié de 125 entreprises et emploie une équipe mondiale de 350 professionnels avec une forte présence au Québec. Sagard investit dans le capital-risque, le capital-investissement, le crédit privé, l'immobilier et les redevances. Sagard offre un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur.

Sagard est profondément engagée au développement économique et communautaire au Québec. À travers ses stratégies, Sagard a investi près de 300 millions de dollars dans 15 entreprises québécoises, créant environ 2 900 emplois à temps plein et facilitant plus de 20 partenariats avec des partenaires commerciaux québécois. Sagard a également cofondé le Indigenous Leadership Circle et l'Alliance pour le Leadership Afrodescendant afin de soutenir et réunir des individus autochtones et noirs talentueux dans le domaine des affaires au Canada.

Pour plus d'informations, visitez le site www.sagard.com .

