Diagram annonce la levée d'un deuxième fond de 55 millions de dollars et ajoute Hamnett Hill comme partenaire

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Diagram Ventures (ci-après appelée « Diagram »), une plateforme qui cofonde des entreprises ambitieuses dans les domaines de l'assurance et des services financiers, a annoncé aujourd'hui la clôture de son deuxième fond dotée d'une capitalisation de 55 millions de dollars (ci-après appelé « Fonds II ») et l'ajout de l'entrepreneur en série Hamnett Hill à titre de partenaire.

Diagram s'associe à des entrepreneurs d'expérience pour bâtir des entreprises technologiques ambitieuses dans les domaines de l'assurance et des services financiers. En combinant les investissements en capital de risque, un soutien actif aux entrepreneurs et l'accès à un écosystème unique, Diagram aide les fondateurs à se concentrer sur ce qu'ils aiment en éliminant les obstacles et en leur ouvrant ainsi la voie vers le succès.

« Avec le soutien de notre investisseur principal, Portag3 Ventures , Diagram a rapidement suscité un vif intérêt de la part des investisseurs tant au Canada qu'à l'étranger, ce qui nous a amenés à dépasser notre objectif initial de collecte de fonds de 50 millions de dollars en moins de six mois », a déclaré François Lafortune, co-fondateur et chef de la direction de Diagram. « Nous sommes ravis et honorés de la qualité des investisseurs de notre deuxième fonds. C'est le reflet de la qualité des entrepreneurs que Diagram a attirés et du succès des entreprises que nous avons créées avec eux. Nous sommes impatients de nous associer à d'autres fondateurs pour bâtir des entreprises d'envergure mondiale basées au Canada. »

Le premier fonds de 30 millions de dollars de Diagram a déjà investi dans cinq entreprises prometteuses, soit Dialogue , Collage , Breathe Life , nesto et dfuse , et les résultats du modèle de cocréation d'entreprises de Diagram sont prometteurs. En moins de trois ans, les sociétés en portefeuille de Diagram ont créé plus de 250 emplois à temps plein et la valeur des entreprises combinée dépasse les 175 millions de dollars.

« La croissance de Dialogue est la preuve que le modèle de Diagram fonctionne », a déclaré Cherif Habib, cofondateur et chef de la direction de Dialogue . « Depuis le début de nos activités, le soutien total de l'écosystème de Diagram - son modèle centré sur le fondateur, l'accès à son réseau de sociétés en commandite et de grandes entreprises titulaires et les services de soutien offerts par l'équipe de Diagram - nous a permis d'évoluer rapidement et de devenir en trois ans le principal fournisseur virtuel de services de santé du Canada. »

Parmi les associés commanditaires du Fonds II, qui comprend plus de 75 anges investisseurs et gestionnaires de grande fortune, mentionnons Bruce Heyman, ancien ambassadeur des États-Unis au Canada et ancien associé de Goldman Sachs; Angela Strange, associée générale d'Andreessen Horowitz; Andrew Chisholm, ancien responsable du groupe d'institutions financières de Goldman Sachs; Charles Goldman, président et chef de la direction d'AssetMark et ancien président des plateformes institutionnelles de Fidelity Investments; Mark Britto, vice-président des ventes et crédits mondiaux de PayPal; Nicole Junkermann, fondatrice de NJF Holdings; Anatol von Hahn, ancien chef de groupe des services bancaires canadiens de la Banque Scotia et Henri de Castries, ancien chef de la direction d'AXA Global.

« Diagram est un élément clé de notre stratégie plus vaste qui vise à investir dans la prochaine génération de plateformes mondiales de services financiers », a déclaré Paul Desmarais III, co-fondateur et président du conseil d'administration de Diagram et président du conseil d'administration et chef de la direction de Sagard Holdings. « Le nombre d'investisseurs internationaux dans le deuxième fonds de Diagram a plus que doublé, et nous nous attendons à ce que les entreprises de notre portefeuille en tirent des avantages substantiels dans le cadre de leur expansion internationale. Mon engagement personnel envers Diagram est inébranlable parce que j'ai entièrement confiance en l'équipe et envers l'attrait du modèle. »

Diagram a également annoncé que l'entrepreneur en série, exploitant et investisseur montréalais Hamnett Hill se joindra à la plateforme à titre de partenaire.

« La décision de Hamnett d'aider à développer Diagram est une marque de confiance à l'égard de notre modèle. Il sera un formidable partenaire de réflexion pour nos fondateurs grâce à ses remarquables 20 années d'expérience en tant qu'entrepreneur. Il a tout vu! », a affirmé Dan Robichaud, associé directeur de Diagram.

M. Hill, un investisseur dans le premier fond de Diagram, a cofondé TotalNet, l'un des plus importants fournisseurs de services Internet initiaux au Canada; Zero-Knowledge Systems, une entreprise pionnière très en vue dans le domaine de la protection des renseignements personnels et de la sécurité en ligne; Radialpoint, le plus important fournisseur de logiciels à la demande pour les entreprises de télécommunications et de câblodistribution en Amérique du Nord et en Europe; et plus récemment, Smooch, un important fournisseur de solutions de messagerie entreprise-consommateur omnicanales, récemment vendu à Zendesk (NYSE : ZEN). Ses sorties des entreprises dans lesquelles il a investi et qu'il a fondées ou dirigées se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars. Il a également été le premier et le plus important investisseur dans la société Marché Goodfood Corp. (TSX : FOOD) et siège à son conseil d'administration.

« L'approche unique et axée sur les entrepreneurs de Diagram ainsi que son succès jusqu'à présent m'ont attiré vers la plateforme », a déclaré M. Hill. « Je n'ai encore rien vu de tel et je crois que cette formule représente la voie à suivre pour créer la prochaine génération d'entreprises d'envergure mondiale basées au Canada dans le secteur de la technologie financière. »

Diagram Ventures lance des entreprises qui visent l'innovation axée sur la transformation dans les domaines de l'assurance et des services financiers. La plateforme combine l'investissement en capital de risque, un soutien de type incubateur et les avantages concurrentiels de grandes sociétés pour créer un modèle unique et favorable aux entrepreneurs. En collaboration avec des entrepreneurs expérimentés, Diagram crée des entreprises innovantes qui sont soutenues par un réseau de leaders de l'industrie. Contrairement aux investisseurs en capital de risque traditionnels, Diagram cofonde une nouvelle entreprise et en finance les premières étapes, puis travaille avec les fondateurs pour les aider à accélérer leur cheminement vers leurs premiers clients et à obtenir du financement supplémentaire tout en leur offrant les meilleurs services qui stimulent leur croissance et leur permettent de se concentrer sur leurs passions. La plateforme de lancement Diagram est soutenue par Portag3 Ventures, l'un des plus importants fonds de capital de risque axé sur la technologie financière à l'échelle mondiale, et par un groupe de plus de 75 investisseurs providentiels.

