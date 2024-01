NOVI, Michigan, 17 janvier 2024 /CNW/ - DexKo Global inc., chef de file mondial dans le domaine des trains de roulement de remorques, des assemblages de châssis et des composants connexes de haute technicité, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Cerka Industries Ltd. (« Cerka ») sise à Milton, en Ontario.

Cerka se spécialise dans la fabrication d'essieux de remorque et la distribution de composantes de remorque aux concessionnaires et aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) partout au Canada.

« L'ajout de l'équipe Cerka à l'organisation Dexter appuiera davantage notre réseau de distribution pour les concessionnaires de remorques et les clients des FEO au Canada, a déclaré Adam Dexter, chef de la direction de Dexter. Ce partenariat stratégique appuie notre engagement à bâtir un vaste réseau qui fournit des produits de grande qualité sur le marché canadien. »

Dexter appartient à DexKo Global Inc., créée en 2015. Dexter a son siège social à Elkhart, en Indiana, et emploie plus de 3 800 personnes aux États-Unis et au Canada. Elle exploite plus de 20 installations de fabrication et plus de 50 centres de distribution spécialisés appartenant à l'entreprise. Fondée en 1960, Dexter s'est taillé une réputation de marque fiable auprès des fabricants de remorques utilitaires, de véhicules récréatifs, de véhicules maritimes, de véhicules lourds, de matériel agricole et de spécialité, des partenaires de distribution et des concessionnaires partout en Amérique du Nord.

Leigh-Ann Morris, principale actionnaire de Cerka, a déclaré : « Depuis 1976, mon père, Peter Cerka, a travaillé sans relâche pour bâtir Cerka Industries. C'était sa passion de toute une vie. Nous sommes heureux de passer le flambeau à DexKo, notre fournisseur de confiance depuis de nombreuses années. Nous savons que DexKo est le partenaire idéal pour perpétuer l'héritage de notre père en tant que chef de file de l'industrie canadienne des remorques. »

« Nous sommes stimulés par les possibilités de croissance qui découlent de l'ajout de Cerka, a indiqué Fred Bentley, chef de la direction de DexKo Global. Nous continuons d'axer nos stratégies sur la croissance de nos activités de distribution spécialisées et l'augmentation de notre portée au Canada, ce qui nous permet d'améliorer notre capacité à servir les clients des concessionnaires et des FEO. L'arrivée de l'équipe bien informée de Cerka à Dexter a été un ajout continu et significatif à notre portefeuille. »

Veuillez envoyer vos demandes de renseignements à :

2900 Industrial Parkway East Stacey K. Miller, directrice du marketing Elkhart, Indiana 46515 [email protected] Téléphone : 574 295-7888 Téléphone : 574 296-7228

DexKo Global Inc. est le plus grand fabricant et distributeur spécialisé au monde de solutions hautement sophistiquées essentielles à la sécurité et au rendement des applications de remorquage. DexKo Global a été fondée à la fin de 2015 lors de la fusion de DEXTER et d'AL-KO Vehicle Technology. Son siège social est situé à Novi, au Michigan, et elle emploie environ 7 000 personnes réparties dans 50 installations de production et 70 centres de distribution spécialisés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dexko.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063527/DexKo_Global_Inc_Logo.jpg

SOURCE DexKo Global Inc.