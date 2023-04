TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - L'ouverture des premières boutiques Zellers permet aux gens d'ici de découvrir Anko, la nouvelle marque incontournable qui offre qualité et style à prix abordable. En Australie, où elle est née, la marque Anko compte de très nombreux fervents adeptes; des comptes de médias sociaux lui sont consacrés et un grand nombre des articles qu'elle offre dans diverses catégories figurent parmi les plus populaires. La clientèle du Canada peut, pour la toute première fois, découvrir cette nouvelle marque maison de Zellers.

Zellers.ca (Groupe CNW/La Baie) Zellers.ca (Groupe CNW/La Baie) Service De Vaisselle Tapas, 12 Pièces, 39 $ (Groupe CNW/La Baie) Crédence À Verre Cannelé, 149$ (Groupe CNW/La Baie) Zellers.ca (Groupe CNW/La Baie) Griffoir En Forme De Champignon, 49$ (Groupe CNW/La Baie) Bar Laitier En Bois, 18 Pièces, 45 $ (Groupe CNW/La Baie)

« Lorsque nous avons commencé à sélectionner l'assortiment pour Zellers, nous avons défini trois critères sur lesquels nous ne ferions aucun compromis : la qualité, le look et les prix abordables », a déclaré Kartik Rathod, PVP, Commercialisation chez Zellers. « Nous avons voyagé partout dans le monde, notamment en Australie, où nous avons rencontré les membres de l'équipe d'Anko et constaté de visu la popularité de la marque. Nous avons très vite compris qu'un partenariat visant à introduire la marque Anko au Canada serait avantageux pour Zellers et pour sa clientèle ».

Anko s'est forgé une réputation grâce à ses produits tendance (jouets, articles pour animaux de compagnie, literie, articles pour la cuisine ou la salle de bain, meubles d'appoint et vêtements) provenant de sources gérées de façon responsable et appréciés de la clientèle.

« Anko est devenu une marque très prisée et un chef de file en Australie, et nous sommes très heureux de l'offrir au Canada, en exclusivité chez Zellers », a mentionné Ian Bailey, directeur général du groupe Kmart Australia.

Déjà très populaire au Canada, la marque Anko est offerte dans toutes les boutiques Zellers à l'intérieur des magasins La Baie d'Hudson et à zellers.ca.

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le cœur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

SOURCE La Baie

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Tiffany Bourré, Vice-présidente de division, Communications, relations publiques et patrimoine, [email protected] ; Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]