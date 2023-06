Devolutions révèle que les PME québécoises accusent un retard en matière de sécurité informatique par rapport au reste du monde

SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Devolutions présente les résultats de sa deuxième étude sur la sécurité informatique dans les PME québécoises à l'occasion de son deuxième sommet annuel sur la sécurité informatique (ITSec). Les données recueillies révèlent que 94 % des répondants se déclarent préoccupés par la confidentialité et la sécurité des données de leur entreprise. Les deux menaces les plus redoutées sont les rançongiciels (83 %) et l'hameçonnage (68 %), comme l'année précédente. Cette année cependant, les menaces internes causées intentionnellement ou non par des employés occupent la troisième place du palmarès de l'anxiété, car 42 % des répondants les considèrent comme une menace importante. Autre nouveauté cette année : Devolutions a réalisé une étude comparative simultanée des PME québécoises et de celles du monde entier, ce qui permet de comparer directement différentes zones géographiques.

ITSec : un sommet très attendu

Plus de 300 participants sont attendus aujourd'hui au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe pour assister au deuxième sommet de la sécurité informatique. ITSec est organisé par Devolutions et rendu possible par ses partenaires ISM, Hornetsecurity, Armis et IT Complete The Kaseya Platform. Unique en son genre au Québec, ITSec représente un occasion en or pour les professionnels TI d'échanger sur les meilleures pratiques à adopter contrer les cybermenaces et de participer à des séances et ateliers animés par des experts en sécurité québécois. Cette année, ITSec s'étend sur deux journées entièrement dédiées à la sécurité informatique et à ses enjeux. Parmi les conférences les plus attendues figure la conférence d'ouverture de Sarah Legendre-Bilodeau, PDG et fondatrice de Videns Analytics, qui portera sur les usages courants et futurs de l'intelligence artificielle ce qui a trait à la cybersécurité. Cette conférence va certainement susciter l'intérêt de nombreux participants, compte tenu de la popularité croissante de l'intelligence artificielle de nos jours.

Portrait : Les PME québécoises accusent un retard en matière de sécurité informatique par rapport aux normes internationales

Seulement 29 % des entreprises allouent la part recommandée de leur budget à la cybersécurité, soit entre 7 et 14 %. En revanche, 27 % d'entre elles consacrent moins de 5 % de leur budget TI à la cybersécurité. Sur le plan international, ce pourcentage s'élève à 51 %.

Des mesures de protection insuffisantes comparativement aux entreprises d'ailleurs

Seulement 20 % des entreprises participantes qualifient d'excellent leur degré de protection contre les cyberattaques;

Les deux formations les plus populaires chez les répondants portent respectivement sur la sécurité des mots de passe (68 %) et l'hameçonnage (70 %). En revanche, un répondant sur dix affirme ne proposer aucune formation en cybersécurité à ses employés;

Seulement 12 % des entreprises québécoises ont une solution PAM en place, comparativement à 20 % à l'international.

Les PME québécoises ne sont pas prêtes à composer avec la loi 25

Seulement 25 % des entreprises québécoises se disent prêtes à répondre aux exigences de la loi 25. Les autres répondants sont en train de se préparer, n'ont pas les informations nécessaires ou ignorent le coût ou le temps requis pour s'y conformer.

Ce sondage Web a été réalisé de mars 2023 à mai 2023 par Devolutions en partenariat avec l'AQT auprès de 75 PME œuvrant dans le domaine des TI. Le sondage international porte sur la même période et a été mené auprès de 217 PME.

À propos de Devolutions

Fondée au Québec en 2010 et présente dans plus de 140 pays avec plus de 800 000 utilisateurs, Devolutions offre des solutions alliant productivité et sécurité pour les professionnels des technologies de l'information. Chez Devolutions, nous avons à cœur les intérêts de toutes les petites et moyennes entreprises (PME), sans exception. Un accompagnement personnalisé est offert à ces PME, pour les aider à optimiser leur sécurité contre les cyberattaques. Nous croyons qu'il est crucial de traiter les PME également. C'est pourquoi Devolutions s'efforce de combler les besoins et les de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur provenance.

