Dévoilement national des Grands Prix de la CNESST - La CNESST couronne ses Leaders

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné hier ses deux lauréats dans la catégorie Leader du concours des Grands Prix de la CNESST.

La présidente-directrice générale de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, s'est réjouie du succès de cette édition du concours, un peu différente cette année puisqu'elle était consacrée exclusivement à la catégorie Leader, alors que les organisateurs ont reçu des candidatures touchant tous les volets de la mission de la CNESST - normes du travail, équité salariale ainsi que santé et sécurité du travail.

D'ailleurs, en plus des deux lauréats, une mention d'honneur de la présidente-directrice générale de la CNESST a été remise cette année à une finaliste s'étant tout particulièrement démarquée par le fait que sa candidature englobait les trois volets de la mission de la CNESST.

« Je tiens à féliciter les lauréats ainsi que tous les finalistes de cette année. Des femmes et des hommes de cœur, issus d'entreprises et d'organismes de toutes tailles, tant privées que publiques, aux quatre coins du Québec. Si ces personnes se sont rendues jusqu'ici, c'est qu'elles sont toutes des leaders au sein de leurs milieux de travail, et je leur lève mon chapeau », a souligné Mme Oudar en ouverture de cérémonie.

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, la remise des prix Leader a permis à la CNESST d'honorer des personnes et des organisations qui ont à cœur d'améliorer leur milieu de travail.

Dans le but de respecter les mesures sanitaires en vigueur, la cérémonie s'est tenue, pour une deuxième année consécutive, en direct et de manière virtuelle. Les dix finalistes 2021 et leurs invités ont ainsi pu participer à la soirée dans le confort de leur domicile.

LES LAURÉATS

Travailleur

M. André Pelletier, mécanicien industriel

Bell Textron Canada ltée | Laurentides

Représentant d'employeur



M. Olivier Brousseau, surintendant adjoint, santé-sécurité

Mine Canadian Malartic | Abitibi-Témiscamingue

Mention d'honneur

Mme Geneviève Collette, directrice générale

Centre d'intégration au marché de l'emploi | Estrie



LES FINALISTES

Travailleurs ou travailleuses

M. Stéphane Chouinard, concierge-opérateur

Ville de Repentigny | Lanaudière



M. Richard Côté, électromécanicien

P. H. Tech | Chaudière-Appalaches



Mme Nancy Dubois, soutien à l'administration

Centre de la petite enfance Le Cheval Sautoir | Mauricie



M. Stéphane Plamondon, enseignant d'éducation physique

Campus Notre-Dame-de-Foy | Capitale-Nationale

Représentants ou représentantes d'employeur

M. Abdessamie Bounab, chargé de projet, programme de prévention du maître d'œuvre

Ville de Montréal | Montréal



Mme Ariane Cauchon, conseillère en ressources humaines

Gelpac inc. | Montérégie



Mme Geneviève Collette, directrice générale

Centre d'intégration au marché de l'emploi | Estrie



Mme Géraldine Spitz, chef de service - prévention et promotion de la santé

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | Montréal

