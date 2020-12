Comme le RDX et la berline sport TLX lancée récemment, la quatrième génération du MDX est le plus récent modèle à être entièrement redessiné en s'inspirant de l'ADN de la Performance conçue avec précision d'Acura. Le tout nouveau MDX, équipé d'un moteur V6 de 3,5 litres avec dispositif de commande des soupapes VTECMD, d'une transmission automatique à 10 rapports et du système toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWDMD) de quatrième génération, arrivera chez les concessionnaires au début de l'année prochaine.

À l'origine, le MDX 2001 était le premier VUS à trois rangées de sièges de l'industrie à proposer une plateforme monocoque, offrant un confort accru, davantage d'espace et des performances de conduite supérieures à celle des VUS basés sur une plateforme de camion. Dès son lancement, le MDX a reçu des éloges et s'est vu décerner les prix « Camion de l'année 2001 en Amérique du Nord » et « VUS de l'année 2001 » de Motor Trend.

Au cours des vingt dernières années, et profitant de trois générations d'améliorations, les ventes cumulées du MDX ont dépassé les 100 000 unités1, confirmant son titre de véhicule le plus vendu de tous les temps par Acura Canada.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

1- Selon les données de Motor Intelligence sur le cumul des ventes de tous les modèles de luxe, de janvier 2000 à août 2020

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]

Liens connexes

www.honda.ca