« Ce MDX de quatrième génération est destiné à pérenniser l'héritage de ses prédécesseurs, en particulier la première génération, qui avait établi une nouvelle norme dans le segment des VUS de luxe », mentionne Emile Korkor, vice-président adjoint d'Acura Canada. « Les performances ont toujours été importantes dans l'histoire d'Acura et le MDX de prochaine génération offrira une expérience exceptionnelle derrière le volant. Il s'agit du VUS le plus raffiné, le plus avancé technologiquement et le plus sophistiqué de notre histoire. »

Une première image et une première VIDEO publiées aujourd'hui, révèlent la ligne de ceinture finement sculptée qui longe tout le pourtour du MDX, qui a gagné en largeur et en longueur, mais dont le profil a été abaissé, reliant les phares Jewel EyeMD à DEL aux feux arrière ChicaneMC à DEL.

Le MDX original fut le premier VUS à trois rangées de sièges de l'industrie reposant sur une plateforme monocoque, offrant un confort accru, davantage d'espace et des performances de conduite supérieures aux VUS existants basés sur des plateformes de camions. Le modèle avait reçu les éloges des chroniqueurs, et s'était vu décerner les prix « Camion de l'année 2001 en Amérique du Nord » et « VUS de l'année 2001 » de Motor Trend. Au cours des vingt dernières années, les ventes cumulées du MDX ont dépassé les 100 000 unités, confirmant son titre de modèle Acura le plus vendu.

