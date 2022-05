Dévoilement du Guide des organismes de soutien à l'exportation au Québec

MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un événement en formule hybride rassemblant les acteurs de l'exportation ainsi que des entreprises exportatrices ou en voie de le devenir de Montréal et des régions du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), à travers son programme COREX, a dévoilé son Guide des organismes de soutien à l'exportation au Québec . Développé avec le concours des 14 principaux organismes de soutien à l'internationalisation des entreprises québécoises ayant une empreinte provinciale, ce guide aiguillera les entreprises dans leurs démarches d'exportation sur les marchés étrangers, quel que soit leur stade de développement et quel que soit leur besoin en matière d'accompagnement.

À l'initiative de la Banque de développement du Canada (BDC) , ce guide est le fruit de la collaboration d'Affaires mondiales Canada (AMC) , Exportation et développement Canada (EDC) et Investissement Québec International (IQI) , orchestrée par la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ce guide fait suite à la conclusion d'un manque de clarté quant aux ressources et organismes disponibles pour accompagner les entreprises québécoises en exportation. Ces organismes, qui offrent des programmes et services distincts ont un point en commun : faciliter le cheminement des entrepreneurs et contribuer à leur succès dans le développement de nouveaux marchés.

Découvrir le guide en cliquant ici.

Citations :

« Avec près de 45% de notre PIB, les exportations tiennent un rôle de premier plan dans la relance et plus largement, la bonne santé économique du Québec. Avec cette initiative, nous souhaitons aider les entreprises à retrouver leur niveau d'activité d'avant la pandémie, voire le surpasser. Au Québec, nous avons les richesses, les ressources et le savoir-faire, la FCCQ est ainsi fière d'avoir mobilisé tous ces acteurs afin que nos entreprises brillent et se démarque sur les marchés internationaux » - Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'exportation ouvre un monde de possibilités pour les entreprises québécoises et il existe tout un réseau d'organisations vouées à soutenir leurs ambitions internationales. Je suis convaincue que ce guide pourra leur servir de point de départ, en identifiant plus facilement les partenaires qui sauront leur offrir le soutien et l'accompagnement dont elles ont besoin pour réussir. » - Chantal Rémy, première vice-présidente Québec et Atlantique et Services-conseils, BDC

« EDC est fier d'avoir contribué au développent du guide des organismes de soutien à l'exportation au Québec. En tant qu'expert du risque international, EDC aide des entreprises, de toutes les tailles et de tous les secteurs, à mieux gérer les risques et à étendre leurs activités au-delà des frontières du Canada. De plus, nous travaillons de concert avec un réseau grandissant de collaborateurs ayant comme mandat d'aider les entreprises d'ici à atteindre leurs objectifs commerciaux à l'international. » - Alexandre Faria, vice-président, région du Québec, EDC

« Les exportations représentent un levier incontournable et ouvrent la voie à la croissance. Cette initiative orientera les entreprises exportatrices vers le bon partenaire, en fonction de leurs besoins et de leur niveau de maturité. Il est essentiel de joindre les forces des experts de l'écosystème pour offrir un accompagnement personnalisé permettant de soutenir leur croissance. » - Marie-Eve Jean, vice-présidente Exportations, Investissement Québec International

« Ce Guide des organismes de soutien à l'exportation au Québec permet aux exportateurs de découvrir les synergies qui existent entre les différents programmes. Cet outil va simplifier le parcours de nos exportateurs et les aider à prendre des décisions plus informées, et plus rentables pour atteindre leurs objectifs à l'étranger, et ce, tout favorisant un commerce plus inclusif et diversifié. En bref, c'est un guide à mettre entre les mains de tous les exportateurs québécois et un tremplin pour la collaboration entre les organismes de soutien à l'exportation au Québec. » - Ghislain Robichaud, directeur régional et délégué commercial principal, Bureau régional du Québec et du Nunavut, Service des délégués commerciaux

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos de BDC:

BDC est la banque des entrepreneur.es du Canada. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital de risque. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les propriétaires d'entreprises de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneur.es, visitez bdc.ca.

À propos de EDC :

Société d'État, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. Nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. C'est ainsi que nous favorisons la création d'emploi et la prospérité au Canada.

À propos d'Investissement Québec :

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos d'Affaires mondiales Canada (AMC) :

« Le Service des délégués commerciaux du Canada aide les entreprises canadiennes à se développer en leur donnant accès à des programmes de financement et de soutien, à des débouchés internationaux et à un réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes du monde entier. »

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Florent Favrel, Directeur, Corridors de commerce, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 438 398-1203; BDC, Relations avec les médias, [email protected]; Bureau des relations media, Affaires mondiales Canada, 343-203-7700, [email protected]; Médias, Exportation et développement Canada, 1-888-222-4065, [email protected]; Isabelle Fontaine, ARP, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, 600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8, Tél. : 514 876-9359, Investissement Québec