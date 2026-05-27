Dévoilement des nouvelles galeries de la caverne de Saint-Léonard

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Léonard ouvre officiellement les nouvelles galeries de sa caverne, située au parc Pie-XII. Longtemps demeurées un secret bien gardé, elles sont désormais accessibles au public dans le cadre de visites guidées lors desquelles les participantes et participants pourront découvrir le sous-sol de Saint-Léonard.

Dans la galerie de la Radiesthésie, le groupe regarde en direction de la galerie Damoclès (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal))

Ces galeries, découvertes en 2017, viennent décupler la surface connue de la caverne : alors qu'elle s'étendait initialement sur 35 mètres, ce sont maintenant plus de 400 mètres de galeries qui se dévoilent, dont un parcours souterrain d'environ 125 mètres qui peut être exploré sous le quartier. En plus de l'expérience hors du commun qu'elles proposent, les visites offrent notamment l'occasion de découvrir les différentes fonctions qu'a occupées la caverne au fil de son histoire.

Le projet de sécurisation des nouvelles galeries a été réalisé grâce au financement du ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Ce programme vise à accroître la présence d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air de qualité dans l'ensemble des régions du Québec et à améliorer leur accessibilité pour toute la population.

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer le bien-être physique et mental de la population. Ils contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tous âges provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques et de se divertir », a souligné Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

« Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir ces nouvelles galeries au public, après plusieurs années de travail par nos équipes pour les sécuriser, a déclaré le maire d'arrondissement de Saint-Léonard, Dominic Perri. La caverne de Saint-Léonard est le seul site cavernicole de Montréal et elle permet aux personnes qui la visitent de découvrir un pan méconnu de l'histoire de notre communauté. Nous sommes impatients d'y accueillir de nombreux visiteurs au courant de l'été et dans les années à venir. »

Les équipes municipales ont également bénéficié de l'expertise de Spéléo Québec, un organisme à but non lucratif qui encadre la pratique sécuritaire de la spéléologie dans la province. Les guides de Spéléo Québec assurent notamment l'animation des visites de la caverne de Saint-Léonard.

« Fruit d'une collaboration exceptionnelle entre Spéléo Québec, l'arrondissement de Saint-Léonard et la Ville de Montréal, ces nouveaux aménagements ouvriront chaque année les portes de la spéléologie à des milliers de personnes, en plein cœur de la métropole, a ajouté Guillaume Lamarre, directeur général de Spéléo Québec. Nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui cette réalisation unique. »

Un site unique en son genre

La caverne de Saint-Léonard se distingue par son caractère unique dans le monde. Contrairement à la majorité des cavernes, qui sont façonnées par l'action de l'eau au fil des millénaires, celle de Saint-Léonard est une des seules à s'être formée à la suite de l'élargissement de fissures existantes lors des déplacements des glaciers il y a environ 15 000 ans.

Découverte au début du XIXe siècle, la caverne a longtemps servi de lieu d'entreposage pour les produits laitiers des fermiers de la région. Un premier programme de visites guidées a été mis en place par la Société québécoise de spéléologie (maintenant devenue Spéléo Québec) en 1981 et la caverne a ensuite obtenu le statut de site patrimonial en 1989.

Depuis la découverte des nouvelles galeries en 2017, ce sont désormais environ 125 mètres qui peuvent être explorés, comparativement aux 35 mètres accessibles à l'origine. Les visites sont offertes sur réservation par l'entremise du site web de Spéléo Québec.

SOURCE Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal)

Renseignements : Anne-Josée Dionne, Cheffe de division - relations avec les citoyens et communications, 438 346-0884, [email protected]